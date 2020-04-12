İZMİR Çiftçiler gıda sıkıntısı yaşanmaması için çalışıyor Çiftçiler gıda sıkıntısı yaşanmaması için çalışıyorİZMİR'in Kemalpaşa ilçesindeki çiftçiler, koronavirüsle mücadelenin sıkı şekilde yürütüldüğü günlerde gıda tüketiminde sıkıntı yaşanmaması amacıyla üretime ara vermeden çalışmaya devam ediyor.

Çiftçiler gıda sıkıntısı yaşanmaması için çalışıyor

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesindeki çiftçiler, koronavirüsle mücadelenin sıkı şekilde yürütüldüğü günlerde gıda tüketiminde sıkıntı yaşanmaması amacıyla üretime ara vermeden çalışmaya devam ediyor.

Ülke genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrıları sürerken, taze gıda ihtiyacının karşılanması için çiftçiler de tarlalarda işinin başında kalıp, çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal mesafe kuralı gibi önlemlerini alan çiftçiler, virüse karşı mücadelenin sıkı şekilde yürütüldüğü şu son günlerde, gıda tüketiminde sıkıntı yaşanmaması için var güçleriyle çalışıyor.

Kentteki üretim hakkında konuşan Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Bülent Oray, "Odamıza kayıtlı 232 bin dekar tarım alanımız var. Bunun yüzde 40'nı kiraz oluşturuyor. Ana geçim kaynağımız kiraz. Kirazın dışında ciddi bir şeftali dikim alanımız var. Yağlık ve sofralık olarak zeytinlik alanımız mevcut. Ayrıca erik üretimi yapıyoruz. Bunun yanında araziyi dinlendirmek için, bu arazilerde 1 yıl sebze üretimi gerçekleştiriyoruz. Kışlık ve yazlık olarak her türlü sebzeleri üretiyoruz. Meyve olarak karpuz ve kavunu da yine toprağı dinlendirmek için sezonluk dikiyoruz. Odamıza kayıtlı 10 bine yakın çiftçi var. Bunların 6 bine yakını kiraz üreticisidir" dedi. Kemalpaşa'nın hem tarım hem de sanayi kenti olduğunu hatırlatan Oray, "Biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük 2'nci organize sanayi bölgesi, Kemalpaşa'da. Bunun yanında ilçemiz, çok önemli bir kiraz üretim merkezi konumunda. İzmir'deki kirazın yüzde 85'ini biz yetiştiriyoruz" dedi. Koronavirüs salgınını hatırlatan Oray, "Üreticimiz yine tarlasında, üretmeye devam ediyor. Bu yönde bir sıkıntımız yok. Türkiye genelinde çiftçimiz çalışıyor. Bu koronavirüsü de elbirliğiyle atlatırız. Gıda sıkıntısı da yaşanmaz" dedi.

'VATANDAŞ GÖNÜL RAHATLIĞIYLA TÜKETSİN'

Evli ve 2 çocuk babası 60 yaşındaki çiftçi Ahmet Okay, "Biz tedbirlerimizi aldık. Toplam 40 dönümlük arazimde üretmeye çalışıyorum. Kiraz, şeftali, domates, biber patlıcan üretiyorum. Biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşımız da ürünlerimizi alsınlar diyorum" dedi. Evli ve 3 çocuk babası 54 yaşındaki çiftçi Nurullah Kara ise, "30- 35 dönüm arazide yazlık olarak domates, biber kabak gibi sebze üretiyoruz. Üretimimiz devam ediyor. Üretim yaptığımız sürece gıda sıkıntısı yaşamayız. Vatandaşımızın gönül rahatlığıyla ürün tüketmesi için çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA