İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kış: Çiçeklerde virüs yok

İZMİR Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, sokağa çıkma yasağına denk gelen Anneler Günü nedeniyle çiçek satışlarının devam edeceğini söyleyerek, koronavirüs endişesi yaşayanlara seslendi.

İZMİR Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, sokağa çıkma yasağına denk gelen Anneler Günü nedeniyle çiçek satışlarının devam edeceğini söyleyerek, koronavirüs endişesi yaşayanlara seslendi. Kazım Kış, "Kimse korkmasın, çiçeklerde virüs yok. Çiçekler ilaçlanıyor. Herkesin gönlü rahat olsun" dedi.

Çiçekçiler için en özel günlerden biri olan Anneler Günü öncesi İzmir'de yapılan mezatta bin 500 kova çiçek satışa çıktı. Çiçekçiler, cuma günü gece yarısında başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yayınlanan genelge ile çiçek satan dükkanların pazar günü de evlere sipariş götürebileceği açıklandı. Sevindirici haber sonrasında dükkanlardaki çiçeklerini yenilemek için son şanslarını kullanan çiçek satıcıları, mezatta alışveriş yaptı. Kısıtlama nedeniyle annelerine cuma gününden çiçek alacak olan vatandaşlara önerilerde bulunan İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, "Çiçekler taze kesiliyor bu yüzen vazo ömrü uzun oluyor. Çiçekleri vazoda suya koymak lazım. Havalar da çok sıcak değil, serin bir yerde saklanırsa bir hafta dayanır. Kazablanka, Lilyum gibi çiçeklerin vazo ömrü 15 gün. Kır çiçeklerinin vazo ömrü 10 gün. Biz gülleri bir hafta soğuk dolaplarda tutuyoruz. Evde de güllere hiçbir şey olmaz. Suda ve serin bir yerde saklanabilir" dedi.

'GENELGE BİZİ SEVİNDİRDİ'Anneler Günü hedeflenerek güzel çiçekler üretildiğini söyleyen Kış, "Anneler Günü çok özel bir gün, çiçeklerin verildiği en özel gün. Herkese yetecek kadar çiçeğimiz var, kalite de güzel. Dün akşam açıklanan genelge bizi sevindirdi. İnsanlar evlerinden çıkmadan internetten sipariş verebilecekler. Hazırlıklarımız yapılıyor" diye konuştu.'ÇİÇEKLERDE VİRÜS YOK'Çiçekçilerin maske ve eldivenlerini takarak dağıtım yapacaklarını söyleyen Kış, "Kimse korkmasın, çiçeklerde virüs yok. Çiçekler ilaçlanıyor. Herkesin gönlü rahat olsun. Cuma gününden dükkana gelip çiçeklerini seçebilirler, pazar günü arkadaşlarımız evlere götürecek. Anneler en çok sulanıp, büyütebilecekleri çiçekleri istiyor. O yüzden saksı bitkileri, terraryumlar, bonzailer, orkideler, kokulu minyatür karanfiller tercih ediliyor. Kır çiçekleri alınıyor" ifadelerini kullandı.

Mezata katılan çiçek toptancısı Kadri Salarvan, "Anneler Günü için çiçekler taze taze satılacak. Talep çok, herkes annesine götürmek istiyor. Satışlar her türlü yapılacak. Geçen hafta hiç satılmadı. Bu haftanın başından bu yana satışlar var. Fiyatlar da oldukça ucuz" dedi.

- Karakuzulu

Kaynak: DHA