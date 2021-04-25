İzmir çiçek açtı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, baharı kentin dört bir yanına diktiği çiçeklerle karşıladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, baharı kentin dört bir yanına diktiği çiçeklerle karşıladı. Rengarenk menekşeler, karanfiller, sardunya ve papatyalarla süslenen yeşil alanlar kentte görsel şölen oluşturuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, baharla birlikte kenti çiçeklerle donattı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı çalışanları yeşil alanların bakımını yaptı ve bu alanları mevsimine özgü çiçeklerle yeniden düzenledi. İzmir'in cadde, bulvar, park ve bahçeleri ile orta refüjleri menekşe, sardunya, godetya, mezem, katır tırnağı, bodrum papatyası gibi mevsimlik çiçek, yer örtücü, sarılıcı ve soğanlı bitki türleriyle adeta bir tablo gibi süslendi. Kadifekale eteklerine dikilen ve baharla birlikte açan mezemler mor renkleri ile büyülerken, rengarenk karanfillerle bezeli Kordon bahar coşkusu yaşattı. Pandemi döneminde sokağa çıkma yasağının olmadığı zaman dilimlerinde açık alanlarda yürüyüş yaparak baharın tadını çıkaran İzmirliler, bu görsel şölenin ve çiçeklerin yaydığı kokuların keyfini çıkarıyor.

6 milyon çiçek

İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı kentin farklı noktalarına yıl boyunca 6 milyon adet mevsimlik çiçek, yer örtücü, sarılıcı ve soğanlı bitki türleri dikerek kenti güzelleştiriyor. Mevsimlik çiçekler ve bitkiler tarımsal kalkınma kooperatiflerine bağlı üreticilerden alınıyor.

Daha az su isteyen bitkiler

Büyükşehir, İzmir'de kent içerisindeki yeşil alanlarda egzotik bitki türleri yerine tümüyle Akdeniz'in ve İzmir bölgesinin doğal florasını kullanmak için de çalışma yürütüyor. Başkan Tunç Soyer'in su kaynaklarının verimli kullanılması vizyonu çerçevesinde "Doğal yeşil" projesine yine üretici kooperatifleri aracılığıyla geçilecek. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı