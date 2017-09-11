İzmir-Çeşme Otoyolu Orta Refüjde Yangın

- İzmir-Çeşme otoyolu orta refüjde çıkan yangından görüntülerİtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi İZMİR - İzmir-Çeşme otoyolu orta refüjde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Açıklamayı Erdoğan yaptı: S-400'ler için kapora verildi
Almanya'dan Türkiye'ye karşı yeni adım! Tüm silah satışlarını kestiler
Eski rektör hakkında FETÖ'den yakalama kararı çıkarıldı
Sokağa çıkma yasağı ilan edildi, operasyon başlıyor!
Barzani bu kez sesini yükseltti: Sınırları kendimiz çizeriz
İzdivaç yasağını delen Esra Erol'a kötü haber
Murat Başoğlu boşandığı eşiyle rezilliğe tuz ekti: Şakalaşıp, güldüler
İlk bakışta yanlış anlaşılan 30 fotoğraf!
Sakın aç karnına yemeyin!
Bir ameliyatla hayatı karardı! 4 yılda 9 operasyon geçirdi
Kapkaççılardan çantayı geri aldı, tekme tokat dayak yedi!
BM'den Myanmar tepkisi: Yaşanan etnik temizliğin ders kitabı örneği!
Okulların açılmasına günler kala büyük ihmal! Servis alev topuna döndü
Türk usulü çekici! Çileden çıkaran aracı, kaldırıp kenara koydular
ABD'de Reza Zarrab bilmecesi! Serbest mi bırakıldı