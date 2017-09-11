İzmir-Çeşme Otoyolu Orta Refüjde Yangın

İzmir-Çeşme Otoyolu Orta Refüjde Yangın

- İzmir-Çeşme otoyolu orta refüjde çıkan yangından görüntüler İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi İZMİR - İzmir-Çeşme otoyolu orta refüjde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

- İzmir-Çeşme otoyolu orta refüjde çıkan yangından görüntüler
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi İZMİR - İzmir-Çeşme otoyolu orta refüjde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.