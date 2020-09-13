Son dakika haber | İzmir-Çeşme otoyolu kenarındaki yangın söndürüldü
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Son dakika haber | İzmir-Çeşme otoyolu kenarındaki yangın söndürüldü

Son dakika habere göre İzmir-Çeşme otoyolu kenarındaki yangın söndürüldü.

13.09.2020 21:15 | Son Güncelleme: 13.09.2020 21:22

İzmir-Çeşme otoyolu kenarındaki yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İzmir-Çeşme otoyolu Urla çıkışı yakınında yol kenarındaki otluk alandaki yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

Bazı sürücülerin emniyet şeridinde durarak yangın tüpleriyle müdahale ettiği yangın itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın nedeniyle kısa süre otoyoldaki görüş mesafesinde düşüş yaşandı.

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Son dakika haber | İzmir-Çeşme otoyolu kenarındaki yangın söndürüldü

Kaynak: AA

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