İzmir Çeşme'de Yapı Markette Yangın Çıktı

Çeşme'de yapı markette yangın çıktı

İZMİR'in Çeşme ilçesindeki bir yapı markette çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Çıkış nedeni araştırılan yangın işyerinde büyük zarara neden oldu.

Çeşme'nin ünlü tatil beldesi Alaçatı'daki bir yapı markette bugün öğle saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler işyerinin depo bölümünü tamamen kapladı. İlk olarak vatandaşların ve işyeri çalışanlarının söndürmeye çalıştığı yangın büyüyünce itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler ekiplerin yoğun uğraşları sonrasında söndürüldü. Yangın nedeniyle işyerinin özellikle depo bölümünde büyük zarar oluştu. Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. İşyeri çalışanları da yangın nedeniyle büyük korku ve üzüntü yaşadı.