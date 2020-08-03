İZMİR Çeşme'de tatil yapan Ukraynalı ünlü mankendenden 'darp edildim' iddiası
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İZMİR Çeşme'de tatil yapan Ukraynalı ünlü mankendenden 'darp edildim' iddiası

Çeşme'de tatil yapan Ukraynalı ünlü mankendenden 'darp edildim' iddiasıUKRAYNALI top model Daria Kyryliuk, erkek arkadaşının da aralarında bir grup ile gittiği İzmir'in Çeşme ilçesindeki ünlü bir beach clubta darp edildildiğini ileri sürüp, polise şikayetçi oldu.

03.08.2020 13:19 | Son Güncelleme: 03.08.2020 13:23

Çeşme'de tatil yapan Ukraynalı ünlü mankendenden 'darp edildim' iddiası

UKRAYNALI top model Daria Kyryliuk, erkek arkadaşının da aralarında bir grup ile gittiği İzmir'in Çeşme ilçesindeki ünlü bir beach clubta darp edildildiğini ileri sürüp, polise şikayetçi oldu. Beach club tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada Kyryliuk'un iddiaları kabul edilmezken, 'Güvenlik ekibimizin olayla hiçbir dahli yoktur" denildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ünlü manken Daria Kyryliuk, tatil için geldiği Çeşme'de geçen 1 Ağustos'ta gittiği bir beach cluptan çıkışta güvenlik görevlileri tarafından darp edildiğini Instagram hesabından paylaştı. Kyryliuk, darp edilmiş, yüzü kan içindeki fotoğrafıyla birlikte yaptığı üç dildeki paylaşımda, "Sessiz kalmak kalmak istemiyorum. Hikayemi; bana, erkek arkadaşım ve grubumuza ne olduğunu anlatmak istiyorum. Plajın güvenliği bize saldırdı. Ben dahil dört kızın yüzüne yumruk atıldı ve çocuklar kötü yaralandı. Polise ayrıntılı rapor verdik. Onlara kör bir göz çevirip durmamalıyız" dedi.

POLİS İFADELERİNE BAŞVURDU

Kyryluuk ve darp edilen Birleşik Arap Emirlikleri uyruklu arkadaşı Mansoor Saeed Saıf Jabr Alsuwaıdı'nın şikayeti üzerine polis soruşturma başlattı.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, darp edilen Kyryliuk ve arkadaşı Alsuwaıdı'nın ifadelerini aldı. Polis, ayrıca Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş ile Jake peter Wıllıs Flemıng'ın olayla ilgili bilgisine başvurdu.

Kyryliuk ifadesinde, tatil için geldiği Çeşme'de erkek arkadaşının da aralarında bulunduğu bir grup ile gittiği beach cluptan saat 03.00 sıralarında çıkarken, nedensiz bir şekilde özel güvenlik görevlileri tarafından darp edildiklerini söyledi. Alsuwaıdı de ifadesinde aynı şeyleri anlattı. İkili, kendilerini darp eden kişinin ismini 'Kadir' olduğunu da söyledi.

'EMNİYET OLAYIN İÇ YÜZÜNÜ ARAŞTIRIYOR'

Polis, şüphelilerin ismini verdiği kişinin beach clubın güvenlik müdürü 38 yaşındaki Kadir K., olduğunu belirledi. Polisin telefonla ulaştığı Kadir K., şehir dışında olduğunu bildirdi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürerken, beach clubın yetkilileri gerekli açıklamayı sosyal medyadan yaptıklarını belirtip,

"Emniyet şu an için işin takibinde. Görüntülü herhangi bir açıklama yapılmamamız avukatlar tarafından söylendi. Emniyet olayın iç yüzünü araştırıyor. Suçlamaları zaten kabul etmedik" dedi.

"GÜVENLİK EKİBİMİZİN OLAYLA İLGİLİ DAHLİ YOKTUR'

Söz konusu beach club tarafından sosyal medyada yapılan yazılı açıklamada, "İşletmemizin otopark kısmında iki grup arasında çıkan kavgaya güvenlik görevlilerimiz müdahale etmek durumunda kalmıştır. İşletmemizde geçirdiği vakitlerde, kendisi arkadaşlarına sergilediği hırçın ve agresif tavırlarından dolayı Daria Kyryliuk'a sevgilisinin korumaları, mekanda bulunduğu süre boyunca eşlik etmiştir. Taraflar güvenlik bir şekilde ayrıldıktan sonra Daria Hanım'ın evine gittiği ve komşuları ile de kavga ettiğini ve olaya polisin müdahale ettiği öğrenilmiştir" ifadelerine yer verilmişti.

Açıklamada ayrıca, Kyryliuk'un Instagram'daki paylaşımında iddia ettiği gibi meydana gelen yaralanmada da işletmenin güvenlik ekibinin hiçbir dahli olmadığı da vurgulanıp, "Daira Kyryliuk ve beraberindekiler 2 Ağustos'ta tekrar mekanımıza gelmişlerdir" denildi.

İZMİR Çeşme'de tatil yapan Ukraynalı ünlü mankendenden 'darp edildim' iddiası

Kaynak: DHA

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