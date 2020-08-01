İZMİR ÇEŞME'DE KORONA PARTİSİ-ÖZEL KURBAN Bayramı'nda İzmir Çeşme'ye akın edenler sahilde sosyal mesafesiz, maskesiz saatlerce eğlendi.

KURBAN Bayramı'nda İzmir Çeşme'ye akın edenler sahilde sosyal mesafesiz, maskesiz saatlerce eğlendi.

Kurban Bayramı tatilinde çok sayıda kişi, Ege ve Akdeniz'e akın etti. Oteller ve sahiller, tatilcilerle doldu. Tatilcilerin akın ettiği yerlerden biri de İzmir Çeşme oldu. Çeşme sahillerinde düzenlenen eğlencelerde ne sosyal mesafe ne de maske kuralına uyuldu. Koronavirüse aldırmayan gençler saatlerce dip dibe eğlendi. Gençlerin eğlencesi koronavirüse davetiye çıkardı.

Kaynak: DHA