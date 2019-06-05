İZMİR ÇEŞME'DE GÜNDÜZ PLAJLAR GECE İSE ALAÇATI SOKAKLARI TATİLCİLERLE DOLDU

İZMİR'in Çeşme ilçesinde tatillerini geçirenler, bayramda plajları ve sahil kenarlarını doldurdu. Gündüz denize giren tatilciler geceleri ise soluğu tarihi evleriyle ünlü Alaçatı'nın sokaklarında aldı. Bayram tatilinin 9 güne uzamasıyla birlikte pansiyon, butik otel ve turistik otellerde doluluk oranını yüzde 100'lere ulaştığı Çeşme'de, bayramın ilk günü olduğu gibi ikinci günde Ilıca, Dalyan, Altınkum, Pırlanta, Boyalık ve Çiftlikköy plajları doldu. Bayram nedeniyle yaşanan yoğunluktan beach clup'lar da payına düşeni aldı. Gün boyu denize girip, güneşlenen tatilciler, geceleri ise tarihi evleri ve gün boyu aldığı rüzgarıyla serin Alaçatı sokaklarında soluğu alıyor. Alaçatı sokaklarında iğne atsan yere düşmeyecek manzaralar ortaya çıkıyor.

Kaynak: DHA