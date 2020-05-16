İZMİR ÇEŞME'DE, FARKLI BÜTÇELER İÇİN TATİL SEÇENEKLERİ
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İZMİR ÇEŞME'DE, FARKLI BÜTÇELER İÇİN TATİL SEÇENEKLERİ

KORONAVİRÜS salgınıyla mücadele sürerken, yaz aylarının gelmesiyle vatandaşlar tatil planları yapmaya başladı.

İZMİR ÇEŞME'DE, FARKLI BÜTÇELER İÇİN TATİL SEÇENEKLERİ
16.05.2020 08:33 | Son Güncelleme: 16.05.2020 08:35

KORONAVİRÜS salgınıyla mücadele sürerken, yaz aylarının gelmesiyle vatandaşlar tatil planları yapmaya başladı. İzmir'in Çeşme ilçesinde, 5 günlük tatil yapmak isteyen 4 kişilik bir ailenin cebinden, ortalama olarak butik otele 5 bin TL, 5 yıldızlı otele 10 bin TL, villa kiralanması durumunda ise 12 bin 500 TL çıkıyor.

Koronavirüsle mücadelede, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı kontrollü sosyal hayat kapsamında normalleşme sürerken, yaz aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşlar da tatil planlarını yapmaya başladı. Yazlıkları olmayan vatandaşlar, alternatif seçeneklere yöneldi. Buna göre, turizmciler İzmir'in Çeşme ilçesinde de tatil rezervasyonları almaya başladı. Çeşme Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, bu yıl fiyatlarda herhangi bir artış yapmadıklarını kaydederek, "Geçen yılki fiyatların üzerine enflasyonu koyduk ve bu şekilde devam etme kararı aldık. Turizm Bakanlığı'nın da bu yönde önerileri vardı. Fiyat odaklı çalışılmaması ve aksiyon olması istendi ve biz de görüş birliğine vardık" dedi.

ÇEŞİTLİ TATİL SEÇENEKLERİ

Demir, ebeveynler ve 2 çocuklu, 4 kişilik bir ailenin butik otelde kalması durumunda, bunun gecelik fiyatının 1000 ila 1200 TL arasında değişeceğini belirterek, "Bu fiyata kahvaltı da dahildir. Bir geniş oda ya da iki odada kalırlar. Eğer 5 yıldızlı bir otelde kalırsa, bunun fiyatı iki katına doğru çıkıyor, yani 2 bin ile 2 bin 200 ile arasında değişiyor, bu fiyat kahvaltı ve akşam yemeğini de içeriyor. Eğer bu aile, bir villa kiralamayı düşünürse, bunun fiyatı da 2 bin 3 bin TL arasında, ortalama 2 bin 500 TL diyebiliriz" dedi.

Dolayısıyla, İzmir'in Çeşme ilçesinde 5 gün tatil yapmak isteyen 4 kişilik bir ailenin cebinden, ortalama olarak butik otele 5 bin TL, 5 yıldızlı otele 10 bin TL, villa kiralanması durumunda ise 12 bin 500 TL çıkıyor.

İZMİR ÇEŞME'DE, FARKLI BÜTÇELER İÇİN TATİL SEÇENEKLERİ

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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