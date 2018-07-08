3 Genç Kadının Üstü Açık Otomobildeki Bikinili Dansı Karakolda Bitti

İzmir'in turizmdeki lokomotif ilçesi Çeşme'de tatillerini geçiren S.A, P.Ç. ve Y.Y. isimli 3 genç kadın, geçen 6 Temmuz'da Alaçatı Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında 3 gençle tanıştı. 6 genç daha sonra hep birlikte başka bir eğlence mekanına gitmek üzere yola çıktı.

EĞLENCEYE GİDERKEN ARABADA SOYUNDULAR

Kiralık olduğu öğrenilen Bursa plakalı, üstü açık spor otomobile binen gençler, Alaçatı Çamlık Yolu'na geldiklerinde, üç genç kadın üzerlerini çıkartıp, bikinileri ile kaldı.

ETRAFTAKİLERİN İLGİ ODAĞI OLDULAR

Otomobili arka bölümünde bikinili olarak bagaj kapağının üzerinde oturarak yolculuk yapıp, dans eden 3 genç kadın, görenleri şaşırttı. Başka araçlarda bulunanlar, genç kadınların dansını cep telefonları ile görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı.

POLİS İFADELERİNİ ALMAK ÜZERE KARAKOLA GETİRDİ

Görüntüleri ihbar kabul eden Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Kiralık aracın plaka kaydından, aracı kiralayan gençlere ulaşan polis ekipleri, genç kadınlarla birlikte sorgulamak üzere ertesi gün Alaçatı Şehit Doğan Sakarya Polis Merkezi'ne getirdi. Polis Merkezi'nde sorgularının ardından gençler hakkında 'hayasız harekette bulunmaktan' tutanak tutularak, serbest bırakıldı.

KOŞARAK KAÇTILAR

Ancak olayı duyarak Polis Merkezi'nin önüne gelen gazetecileri gören 3 genç kadın, bir süre Polis Merkezi'nden dışarı çıkamadı. Polis Merkezi'nin içerisinde oyalanan genç kadınlar, gazetecilerin bir anlık dalgınlığından faydalanarak, Polis Merkezi'nin yan kapısından çıkarak Alaçatı sokaklarında koşmaya başladı. Gazeteciler, peşlerine düşüp, kendilerini görüntülemeye çalıştı. Alaçatı sokaklarındaki park eden araçların arasında başlarını örterek yüzlerini gizlemeye çalışan genç kadınlar, gazetecilerin uzaklaşmasının sonra rahat bir nefes aldı.