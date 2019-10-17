İzmir çeşme açıklarında 1 saat arayla 86 göçmen yakalandı

17.10.2019 11:54

Çeşme açıklarında 1 saat arayla 86 göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 1 saat arayla durdurulan 2 ayrı lastik botta, toplam 86 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, geçen salı günü saat 07.00'de gelen ihbarla, Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu açıklarında bir grup göçmenin lastik botla yasa dışı geçiş yaptığını öğrendi. Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik botu ekibince durdurulan lastik botta; 41'i Suriye, 3'ü Yemen, 2'si Filistin ve 1'i Irak uyruklu olmak üzere toplam 47 göçmen yakalandı. 21'i erkek, 9'u kadın ve 17'si çocuk olun grup, kıyıya getirildi. Ekipler, 1 saat sonra aynı bölgede, yeni bir lastik bot durdurdu. Yapılan kontrolde 11'i erkek, 9'u kadın ve 19'u çocuk olan tamamı Afganistan uyruklu 39 göçmeni yakaladı. Bu grup da Sahil Güvenlik Botuyla kıyıya getirildi. Göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA