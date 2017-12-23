İzmir Cesetleri Bir Gün Sonra Bulunmuş Ek
Cesetleri bir gün sonra bulunmuş EKCENAZELERİ MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİUşak'ta, oğulları tarafından öldürülen Murat Metin ve Nadire Metin çifti ile kendi canına da kıyan Fatih Alim Metin'in otopsi için İzmir Adli Kurumu'na getirilen cenazeleri yakınlarınca teslim alındı.
Cesetleri bir gün sonra bulunmuş EK
CENAZELERİ MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ
Uşak'ta, oğulları tarafından öldürülen Murat Metin ve Nadire Metin çifti ile kendi canına da kıyan Fatih Alim Metin'in otopsi için İzmir Adli Kurumu'na getirilen cenazeleri yakınlarınca teslim alındı. Öğretmen çiftin ve oğullarının, yurt dışından gelecek olan akrabaların da cenaze törenine katılabilmesi için, 25 aralık Pazartesi günü, Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Derbent Köyü'nde toprağa verileceği belirtildi.