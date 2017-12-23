İzmir Cesetleri Bir Gün Sonra Bulunmuş

Cesetleri bir gün sonra bulunmuş



UŞAK'ta öğretmen olan annesi Nadire Metin (49) ve babası Murat Metin'i (52) av tüfeğiyle öldüren 18 yaşındaki Fatih Alim Metin, ardından aynı silahla kendi başına ateş ederek yaşamına son verdi. Olayın geçen perşembe akşamı evdeki tartışma sonrası yaşandığı, cesatlerin bir gün sonra bulunduğu anlaşıldı.



Kemal Öz Mahallesi Güçlü Sokak'ta yaşanan olayda, öğretmen Murat Metin, görev yaptığı Uşak Bilim Sanat Merkezi'ne dün (cuma) gitmedi. Diğer öğretmen arkadaşları, Metin'in okula gelmemesi üzerine cep telefonundan aradı. Metin'in telefonu da cevap vermeyince, mesai arkadaşları, saat 18.00 sıralarında evine gitti. Kapıyı açan olmayınca, polis çağırıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde, Murat Metin ile kendisi gibi öğretmen olan eşi Nadire Metin ve oğulları Fatih Alim Metin'in cesetleriyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede üniversiteye hazırlanan Fatih Alim Metin'in tartıştığı anne ve babasını tüfekle vurarak öldürdükten sonra, aynı silahı başına dayayıp, tetiği çekerek intihar ettiği saptandı.



Olay yerinde yapılan incelemede Fatih Alim Metin'in anne ve babasını geçen perşembe akşamı yaşanan tartışma sonrası öldürdüğü, ardından da aynı tüfekle kendini başından vurarak yaşamına son verdiği belirlendi. Polise ifade veren komşularının, perşembe akşamı evden kavga sesleri duyduklarını söyledikleri öğrendi.



Polis, Fatih Alim Metin'in anne ve babasını neden öldürdüğünü tespit etmeye çalışırken, ailenin yakınları da şok geçirdi. Metin çiftinin diğer oğlu Mehmet Akif Metin'in de Denizli'de Pamukkale Üniversitesi'nde öğrenim gördüğü öğrenildi.



Metin çifti ile oğulları Fatih Alim Metin'in otopsi işlemleri İzmir Adli Tıp Kurumu'nda sürerken, cenazelerin ne zaman toprağa verileceğinin daha sonra belli olacağı belirtildi.



CENAZELERİ ALMAK İÇİN GELDİ



Oğlu tarafından öldürülen Murat Metin'in cenazeleri almak için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gelen kardeşi Aslan Metin, Erken yaşta verilen dini ve mistik eğitimin çocuklarda oluşturduğu psikolojik bozukluğun sebep olduğu bir olay. İki kere de psikoloğa görütüldü bu çocuk. Belli bir yaşa gelmeden, çocuklara anlayamayacakları şeyleri öğretmemek lazım dedi. Yeğeni Fatih Alim Metin'in herhangi bir kötü alışkanlığı olmadığını belirten Aslan Metin, bu durumun üniversite sınavlarına hazırlandığı için yaşandığını düşünmediğini söyledi.