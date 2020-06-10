İZMİR CERRAHİ MASKELİ VE ELDİVENLİ HIRSIZ, 50 BİN TL'LİK ALTIN ÇALDI
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İZMİR CERRAHİ MASKELİ VE ELDİVENLİ HIRSIZ, 50 BİN TL'LİK ALTIN ÇALDI

İZMİR'in Bornova ilçesindeki bir siteye giren, cerrahi maske ve eldiven ile koronavirüsten korunmaya çalıştığı izlenimi veren hırsız, girdiği evden 50 bin TL'lik ziynet eşyası çaldı.

10.06.2020 09:21 | Son Güncelleme: 10.06.2020 09:28

İZMİR'in Bornova ilçesindeki bir siteye giren, cerrahi maske ve eldiven ile koronavirüsten korunmaya çalıştığı izlenimi veren hırsız, girdiği evden 50 bin TL'lik ziynet eşyası çaldı. Birinci kattaki dairenin balkonuna boyu yetmediği için yangın tüpünü basamak olarak kullanarak giren hırsızın, o anları güvenlik kamerasına yansırken, karşılaştığı site sakinlerine elektrikçi olduğunu söylediği öğrenildi.

Olay, önceki akşam saat 18.30 sıralarında Erzene Mahallesi'ndeki bir sitede gerçekleşti. Bahçe demirlerinden atlayarak siteye giren, yüzüne cerrahi maske ve ellerine eldiven takarak koronavirüsten korunduğu izlenimini veren hırsız, önce birinci kattaki bir dairenin balkonunu kontrol etti. Ev sahiplerinin evde olmadığına emin olan hırsız, önce bahçeden balkona atlamayı denedi. Boyu yetmediği için içeri girmeyi başaramayan hırsızlık şüphelisi, sigorta attığı için açık bırakılan bina kapısından girerek içerde bulunan yangın tüpünü aldı. Yangın tüpünü yere koyup üstüne basarak birinci kattaki evin balkonuna atlayan hırsız, elindeki tornavida ile balkon panjurunu ve kapısını açarak içeri girdi. Yaklaşık yarım saat içerde vakit geçiren şüpheli, girdiği balkondan dışarı çıktı. Site kapısına doğru yönelen şüpheliyi, o sırada köpek gezdiren apartman sakinleri gördü. Kim olduğunu soran site sakinlerine elektrikçi olduğunu söyleyen hırsız yürüyerek uzaklaştı. Durumdan şüphelenen apartman sakinleri, birinci kat balkonunun altındaki yangın tüpünü görünce 155'i aradı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin sitenin güvenlik kameralarını incelemesi sonucunda olay anlaşıldı. Çeşme'deki yazlıklarında oldukları anlaşılan ev sahipleri, polisin kendilerine durumu bildirmesi üzerine evlerine geldi. Yapılan araştırmada, evden 50 bin TL'lik ziynet eşyası çalındığı belirlendi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, hırsızın daireye giriş anı ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hırsızın balkonun önünde bir süre vakit geçirdiği ve içeri girmenin yolunu aradığı, bir süre sonra da apartmanın içinden yangın tüpünü getirerek basamak olarak kullandığı görülüyor.

Hırsızı maskeli ve eldivenli gördüklerinde koronavirüs önlemi olduğunu düşünüp şüphelenmediğini söyleyen site sakini Seden Arlı, "Sitenin çevresinde yürüdükten sonra kapıda durduk. Çalılıkların arasından bir ses duyduk ve ardından birisi çıktı. Elinde eldivenle bir tornavida tutuyordu ve yüzünde cerrahi maske vardı. Kim olduğunu sorunca elektrikçi olduğunu söyledi. Siteden çıkmak için kapının nasıl açılacağını sordu, biz de açtık ve elini kolunu sallayarak gitti. Daha sonra şüphelendik ve birinci katın balkon camının açık olduğunu gördük. Polise haber verdik" dedi.

Hırsızı gören diğer site sakini Elif Zeynep Çil ise, "Binaya demirlerden atlayarak girmiş. Adam buğday tenliydi ve 25-26 yaşlarındaydı. Bu adamın yakalanmasını istiyorum" diye konuştu.

İZMİR CERRAHİ MASKELİ VE ELDİVENLİ HIRSIZ, 50 BİN TL'LİK ALTIN ÇALDI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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