İZMİR CEREN DUMAN'IN ÖLÜ BULUNMASIYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ İzmir'de kan donduran olay: Moloz döküm alanında genç kızın cesedi bulundu (4)İzmir'in Bornova ilçesinde, 16 yaşındaki Ceren Duman'ın, moloz döküm sahasında ölü bulunmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan S.Ö. ile T.Y. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İzmir'de kan donduran olay: Moloz döküm alanında genç kızın cesedi bulundu (4) İzmir'in Bornova ilçesinde, 16 yaşındaki Ceren Duman'ın, moloz döküm sahasında ölü bulunmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan S.Ö. ile T.Y. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kaynak: DHA