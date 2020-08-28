İZMİR CEREN DUMAN'IN ÖLÜ BULUNMASIYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İzmir'de kan donduran olay: Moloz döküm alanında genç kızın cesedi bulundu (4)İzmir'in Bornova ilçesinde, 16 yaşındaki Ceren Duman'ın, moloz döküm sahasında ölü bulunmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan S.Ö. ile T.Y. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
28.08.2020 18:58 | Son Güncelleme: 28.08.2020 19:02
İzmir'de kan donduran olay: Moloz döküm alanında genç kızın cesedi bulundu (4)
İzmir'in Bornova ilçesinde, 16 yaşındaki Ceren Duman'ın, moloz döküm sahasında ölü bulunmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan S.Ö. ile T.Y. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA