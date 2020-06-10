İZMİR Çemberler silindi, Kordon'da yine o görüntüler oluştu
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İZMİR Çemberler silindi, Kordon'da yine o görüntüler oluştu

Çemberler silindi, Kordon'da yine o görüntüler oluştuİZMİR'in Kordon sahilinde hafta içi olmasına rağmen dün akşam saatlerinde iğne atsan yere düşmeyecek görüntüler oluştu.

10.06.2020 11:12 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:21

Çemberler silindi, Kordon'da yine o görüntüler oluştu

İZMİR'in Kordon sahilinde hafta içi olmasına rağmen dün akşam saatlerinde iğne atsan yere düşmeyecek görüntüler oluştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çizdiği sosyal mesafeli çemberlerin silinmesiyle vatandaşlar, Kordon'da sosyal mesafeyi hiçe sayarak oturdu, dans edip oynadı.

Kordon'da dün akşam saatlerinde yoğun görüntüler oluştu. İzmirli vatandaşların, sosyal mesafe kuralına dikkat etmediği ve birçoğunun da maske takmadığı gözlendi. Bir grup vatandaş ise, çimlerin üzerinde keman, saksafon, darbukayla oyun havası çalarak, dans etti. Maskesi bulunmayan ve dans eden vatandaşları polis ekipleri, sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda uyardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin oluşturduğu sosyal mesafeli çemberlerin silinmesiyle da kalabalık daha da arttı.

ÇEMBERLER SİLİNDİ, SOSYAL MESAFE UNUTULDU

Vatandaşlardan Esin Bayar, "Yaklaşık 3 ay sonra bu ikinci kez dışarıya çıkıyoruz, ilk defa dışarıya çıkıyormuşuz gibi hissediyoruz. Biz aslında bu çemberler var diye gelmiştik. Birkaç gün önce geldiğimizde bu çemberler vardı. Şu an kalkmış, daha kontrollüydü. Çemberler kalkınca, insanlar daha kontrolsüz bir şekilde oturmaya başlamış. Şu an yeterli bir tedbir yok" dedi. Çemberler kalktıktan sonra kontrolsüz bir oturma şeklinin olduğunu söyleyen Ceylin Dülger ise, "Çemberler kalktı ama buraya gelen kişiler önlemlerini almışlar. Fakat tabi ki sosyal medyadan da gördüğümüz gibi çember kuralına çok fazla uyulmuyordu. Yeterli de çember sayısı yoktu. Daha kontrollüydü alan. Fakat şu an çok dip dibe ve dağılmış vaziyette insanlar. Bu yüzden çember uygulaması daha yararlıydı" ifadelerini kullandı. Serdar Akın ise, "Bir rahatlık var. Buraya üçüncü gelişim ilk geldiğimde daha kontrollüydü şimdi herkes kendi kafasına göre oturmuş. Bir düzen şart" dedi. Sami Menteş ise şu ifadeleri kullandı: "Çember çok iyi fikir ama daha küçük çemberler uygulamasıyla daha fazla sayıda çemberler olmalıydı." Yeni tedbirlerin olması gerektiğini söyleyen Sinem Eliaçık, "Çemberler olsa da olmasa da pek fazla vatandaşlar kurallara uymuyor. Sosyal medyada bir fotoğraf gördüm çember ortada etrafında insanlar vardı. Yeni tedbirler olmalı" ifadelerini kullandı.

İZMİR Çemberler silindi, Kordon'da yine o görüntüler oluştu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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