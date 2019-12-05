İzmir-çatışma sebebi, yeni aldığı otomobilinin çizilmesiymiş
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İzmir-çatışma sebebi, yeni aldığı otomobilinin çizilmesiymiş

İzmir'de silahlı çatışma 10 yaralı (2)İzmir'in Konak ilçesinde, iki grup arasında çıkan ve 10 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın sebebi belli oldu.

05.12.2019 17:13 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:16
İzmir-çatışma sebebi, yeni aldığı otomobilinin çizilmesiymiş

'de silahlı çatışma 10 yaralı (2)

İzmir'in ilçesinde, iki grup arasında çıkan ve 10 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın sebebi belli oldu. A.K.'nin, yeni aldığı otomobilini çizdiği iddiasıyla dün akşam saatlerinde V.K. ile tartıştığı, tarafların bugün karşılaşmasından sonra çatışma çıktığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan 9 yaralı taburcu edilirken, gözüne saçma isabet eden Orduşan Vardal (8), ameliyata alındı. Olayla ilgili olarak her iki taraftan gözaltına alınan A.K., G.K., V.K., Ç.K., V.K. ve M.K.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Polis ekipleri, mahallede alınan güvenlik önlemlerini sürdürürken, olayın meydana geldiği sokakta polisin gece boyunca nöbet tutacağı bildirildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: İzmir-çatışma sebebi, yeni aldığı otomobilinin çizilmesiymiş
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