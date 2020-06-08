İZMİR Çatıdan beton zemine düşen işçi hayatını kaybetti
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İZMİR Çatıdan beton zemine düşen işçi hayatını kaybetti

Çatıdan beton zemine düşen işçi hayatını kaybettiİZMİR'in Bornova ilçesinde Ege Üniversitesi Kampüsü içinde yer alan yemekhanenin çatı katından dengesini kaybederek düşen 32 yaşındaki işçi Suat Güngör hayatını kaybetti.

08.06.2020 14:06 | Son Güncelleme: 08.06.2020 14:31

Çatıdan beton zemine düşen işçi hayatını kaybetti

İZMİR'in Bornova ilçesinde Ege Üniversitesi Kampüsü içinde yer alan yemekhanenin çatı katından dengesini kaybederek düşen 32 yaşındaki işçi Suat Güngör hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.00 sıralarında Ege Üniversitesi Kampüsü içindeki personel yemekhanesinde meydana geldi. İddiaya göre yemekhanenin çatısında montaj işlemi yapan Güngör, henüz bilinmeyen bir sebeple dengesini kaybederek yaklaşık 15 metreden aşağıdaki beton zemine düştü. Diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı müdahalede Güngör'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Güngör'ün ölüm haberini alan annesi ve akrabaları sinir krizi geçirdi. Güngör'ün cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR Çatıdan beton zemine düşen işçi hayatını kaybetti

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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