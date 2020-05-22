İZMİR Camiden yapılan müzik yayınına İzmirlilerin tepkisi sürüyor
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İZMİR Camiden yapılan müzik yayınına İzmirlilerin tepkisi sürüyor

Camiden yapılan müzik yayınına İzmirlilerin tepkisi sürüyorİZMİR'de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce camilerin merkezi sistemine girilerek ezan saatinde müzik yayını yapılmasına tepkiler sürüyor.

22.05.2020 18:46 | Son Güncelleme: 22.05.2020 18:53

Camiden yapılan müzik yayınına İzmirlilerin tepkisi sürüyor

İZMİR'de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce camilerin merkezi sistemine girilerek ezan saatinde müzik yayını yapılmasına tepkiler sürüyor. Vatandaşlar, Bayraklı ilçesinde ezan saatinde cami hoparlöründen müzik yayını yapılan anları sosyal medya hesabında paylaşan ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklanan CHP eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir'e tepki gösterdi.

İzmir'de iki gün üst üste yaşanan cami hoparlöründen müzik yayını provokasyonu vatandaşların tepkisine neden oldu. Geçen çarşamba günü İzmir ilindeki farklı camilerin hoparlörlerinden aynı anda ezan yerine İtalyanca Bella Ciao'nun (Çav Bella) çalınmasının ardından dün (perşembe) de Selda Bağcan'ın seslendirdiği şarkı dinletildi. 51 yıldır İzmir'de yaşadığını söyleyen 56 yaşındaki Mahmut Öztep, olayla ilgili üzüntüsünü dile getirerek suçluları kınadığını ve lanetlediğini belirtti. Öztep, "Biz yüzde 99'u Müslüman bir ülkeyiz. Müslümanlar da var gayrimüslimler de var. Ama öyle bir kesim var ki bunlar ne Müslüman ve gayrimüslim ne de komünist, bunlar tam ateist. Yani dinsiz imansız. Biz şimdiye kadar hiçbir gayrimüslimin kutsal varlıklarına dokunduk mu? Hep onlara insanca davrandık. Kimse onların ibadetlerini yapmalarına engel olmadı. Herkes ibadetini yapmakta özgürdür. Bu yaşanan ise utanç verici bir şeydir" diye konuştu. Geçmişte İstanbul'da da ezan okunurken ıslık çalındığını hatırlatan Öztep, bazı zihniyetlerin Türkiye'de din düşmanlığını bırakmadığını öne sürerek şöyle konuştu:

"Bizim içimizdeki dinsiz imansızlar bu Müslümanlara yapılanların hesabını nasıl verecek? Ben Mardinliyim ama 51 yıldır İzmir'deyim. İzmir Türkiye'nin demokrasi beşiği olarak kabul ediliyor. Peki demokrasi birilerine saldırmakla mı olur? Demokrasi istemek herkesin dinini özgürce yaşamasıdır. Niye camilerden frekanslara girip İtalyan marşı çaldırıyorsunuz? Sende hiç mi utanma yok? En utanç verici olan da CHP'li bir kişinin işin içinde olması. Onları kınıyor. Bunu yapanları lanetliyorum. Tarih boyunca katledilen Yahudileri de barındırdık. Vatansız kalan Suriyelileri de barındırdık. Siz İslamiyet'ten niye bu kadar nefret ediyorsunuz? Caminin size ne gibi bir zararı var? Camiye giden insanların size ne gibi bir zararı var? Gidip ibadetini yapıyorlar, dua ediyorlar. Bakın vatansızların halini görüyoruz. Biz 4 milyon insanı bir kardeş gibi bağrımıza bastık, ekmeğimizi paylaşıyoruz. Biz Almanya'dan, İspanya'dan kaçan Yahudilere kucak açmış bir milletiz. Biz Müslümanız. Allah bize diyor ki başkalarının dinini sövmeyin."

'SUÇLULAR ORTAYA ÇIKSIN'

Mahalle sakinlerinden Zeki Karaman da yaşanan bu olayı hiç tasvip etmediklerini dile getirerek "Camiler bizim kutsalımız. Orada ezanın yerine bir çalgı çalınması halkımıza, Müslümanlara bir hakarettir. Bunu hiçbir zaman tasvip etmiyoruz. İnşallah bir hatadır provokasyon değildir. Ama sanmıyorum bu bilinçli yapılan bir şeye benziyor. Bunun ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Bu olayı CHP'ye de mal etmemek lazım. İsteğim odur ki bunun kimler tarafından yapıldığı ortaya çıkarılıp halk aydınlatılsın" dedi. Caminin çok yakınında oturan ve duyduklarına inanamayan Alper Çoşkun ise, "Bu çok yanlış. Müslüman bir ülkede camiden ezan saatinde bangır bangır İtalyan müziği çalındı. Ayıp ayıp! Yazıklar olsun İzmir halkına. Başka bir şey demiyorum. Kulağımın dibinde duydum. Akşam çok sinirlendim. Eşime de söyledim, bunun içinde CHP var. Ben çok sinirliyim" diye konuştu. Yaşadığı üzüntüyü dile getiren eşi Hüseyin Coşkun ise şunları söyledi:

"Bir Müslüman olarak mübarek Ramazan gününde utandım. Bunu yapanlar sokağa çıkma kısıtlamasından da istifade ettiler. Bunun olmaması lazımdı."

İZMİR Camiden yapılan müzik yayınına İzmirlilerin tepkisi sürüyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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