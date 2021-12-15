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İzmir Caddesi Düzenlemesi

İzmir Caddesi Düzenlemesi
Habermetre - Haberler | Toplum

İl genelinde gecesiyle gündüzüyle yaşayan caddeler oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa merkezinde İzmir Caddesi'nin aydınlatma direklerini yeniledi.

MANİSA (Habermetre) - İl genelinde gecesiyle gündüzüyle yaşayan caddeler oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa merkezinde İzmir Caddesi'nin aydınlatma direklerini yeniledi. Led aydınlatma direkleriyle tasarruflu aydınlatmayı caddeye kazandıran Büyükşehir Belediyesi, bölgeye modern görünüm kazandırdı.

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