İzmir Caddesi Düzenlemesi
İl genelinde gecesiyle gündüzüyle yaşayan caddeler oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa merkezinde İzmir Caddesi'nin aydınlatma direklerini yeniledi.
MANİSA (Habermetre) - İl genelinde gecesiyle gündüzüyle yaşayan caddeler oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa merkezinde İzmir Caddesi'nin aydınlatma direklerini yeniledi. Led aydınlatma direkleriyle tasarruflu aydınlatmayı caddeye kazandıran Büyükşehir Belediyesi, bölgeye modern görünüm kazandırdı.
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