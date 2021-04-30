İzmir caddeleri tam kapanmada sakin kaldı
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İzmir caddeleri tam kapanmada sakin kaldı

İzmir caddeleri tam kapanmada sakin kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Covid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelinde 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar devam edecek 17 günlük tam kapanma döneminin ilk gününde İzmir'de ana caddelerde sabah saatlerinde görülen yoğun trafik yerini sakinliğe bıraktı.

Covid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelinde 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar devam edecek 17 günlük tam kapanma döneminin ilk gününde İzmir'de ana caddelerde sabah saatlerinde görülen yoğun trafik yerini sakinliğe bıraktı.

İçişleri Bakanlığı tarafından, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısında alınan kararlar doğrultusunda, "Tam Kapanma" dönemi dün akşam saat 19.00 itibarı ile tüm yurtta başlarken, İzmir'de sabah saatlerinde gözlenen trafik yoğunluğu yerini sakinliğe bıraktı.

Kentte, sabah saatlerinde kısıtlamadan muaf olup işe gitmek isteyen vatandaşlar hem trafikte hem de toplu taşımalarda yoğunluk oluşturmuştu. Öğle saatlerinde ise bu yoğunluğun yerini daha sakin bir trafiğe bıraktığı gözlendi.

İzmir'de kuzey ve güney ilçeleri birbirine bağlayan önemli kavşaklar ile kentin önemli ana arterlerinden Anadolu Caddesi ve Ankara Caddesi drone ile havadan görüntülenirken, trafik akışının normal seviyelerin altında olduğu görüntülere yansıdı. - İZMİR

İzmir caddeleri tam kapanmada sakin kaldı
İzmir caddeleri tam kapanmada sakin kaldı
İzmir caddeleri tam kapanmada sakin kaldı
İzmir caddeleri tam kapanmada sakin kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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