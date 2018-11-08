İzmir Büyükşehir'e "Çifte Ödül"

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 5. kez düzenlenen Sign of the City Awards (SOTCA) yarışmasından iki ödülle döndü.

Hürriyet Gazetesi'nin öncülüğünde 5 dalda düzenlenen yarışmanın En İyi Ulaştırma ve Alt Yapı Hizmetleri kategorisinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen "S ürdürülebilir Ulaşım Projesi", Kültürel Mirası Koruma/ Yaşatma kategorisinde de yine İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü "İzmir Tarih Projesi" ödül kazandı.

İstanbul Hilton Bomonti Hotel'de gerçekleştirilen törenine katılan İzmirBüyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, ödüllerini Sign of City Büyük Jüri EşBaşkanı ve World Architecture Community Kurucu Başkanı Prof. Dr. Suha Özkan ile Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar'ın ellerinden aldı. Törene katılanlar arasında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da vardı.

Ödüllü projeler

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentteki karbon salımının azaltılması hedefi doğrultusunda en büyük ağırlığı toplu ulaşıma verirken, Başkan Kocaoğlu döneminde İzmir'deki raylı sistem hattının uzunluğu 16 kat arttı. Metro, İZBAN ve tramvay yatırımlarının yanısıra deniz ulaşımını da çevreci ve konforlu gemilerle takviye eden İzmir'in yerel yönetimi, elektrikli otobüs filosunun enerjisini de ESHOT çatılarına kurduğu güneş santralinde üretmeye başladı.

Büyükşehir Belediyesi'nin 2013 yılından bu yana sürdürdüğü İzmir Tarih Projesi çerçevesinde de, Kemeraltı-Agora-Kadifekale üçgeni içinde kalanve kentin tarih kent merkezi olarak bilinen bölgenin koruma-kullanma dengesi gözetilerek sağlıklaştırılması ve canlandırılması doğrultusunda önemli adımlar atılıyor.