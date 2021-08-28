İzmir Büyükşehir'den Muğla'da yangından etkilenen üreticilere 350 ton kuzu büyütme yemi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in dirençli kentler yaratmanın bir adımı olarak başlattığı orman seferberliği dayanışmayla büyüyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in dirençli kentler yaratmanın bir adımı olarak başlattığı orman seferberliği dayanışmayla büyüyor. Büyükşehir Belediyesi, Muğla'da yangının etkilediği hayvancılıkla uğraşan üreticilere 350 ton kuzu büyütme yemi dağıttı. Başkan Tunç Soyer, bölgedeki bal üreticilerine destek olmak için de 15 bin kavanoz bal aldıklarını belirterek "Böylelikle bal üreticilerine toplamda 500 bin lira destek sağlamış oluyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yangın felaketiyle sarsılan Muğla'ya destek vermeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Muğla'da yangından etkilenen ve hayvancılıkla uğraşan üreticilere 350 ton kuzu büyütme yemi dağıttı. Dün CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li büyükşehir belediye başkanlarıyla beraber yangının etkilediği yurttaşları ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. Soyer, "Bu felaketleri ancak dayanışmayla atlatabiliriz. Muğla'da yangınların etkili olduğu alanlarda hayvancılıkla uğraşan üreticilerimiz zarar gördü ve sıkıntılı bir zamandan geçiyorlar. Dün 350 ton kuzu büyütme yemi taşıyan 15 tırımız Muğla'ya ulaşmıştı. Bugün de onları üreticilerimize ulaştırdık. Hayvansal üretimin ve hayvan varlığımızın sürdürülebilirliğine katkı sağlamaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Büyükşehir bal da alıyor

Çam balı üretiminin merkezi olan bölgede yangından etkilenen bal üreticilerine de destek olacaklarını belirten Soyer, "Marmaris Ekolojik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nden 15 bin kavanoz bal alıyoruz, böylelikle üreticilere toplamda 500 bin lira destek sağlamış oluyoruz. Aldığımız balları gıda paketlerine koyup ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız" dedi.

Samanlar ulaştırılmıştı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonu doğrultusunda kuraklık ve yoksullukla mücadele kapsamında ekimini yaptığı karakılçık buğdayı ve saz çavdarı gibi yerel tohumlardan elde ettiği samanlar da yangının hemen ertesinde Muğla'da otlakları zarar gören hayvan üreticilerine ulaştırılmıştı.

Kaynak: Habermetre