İzmir Büyükşehir'den "Kadınlar Günü Koşusu"
İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçen 21 Aralık'ta düzenlediği "En Uzun Koşu" ve 14 Şubat Sevgililer Günü'nde gerçekleştirdiği "Sevdiğine Koş" isimli koşuların ardından, 12 Nisan'daki Maraton İzmir hazırlıklarını sürdürürken, 8 Mart Pazar günü ise Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir koşu organize edecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçen 21 Aralık'ta düzenlediği "En Uzun Koşu" ve 14 Şubat Sevgililer Günü'nde gerçekleştirdiği "Sevdiğine Koş" isimli koşuların ardından, 12 Nisan'daki Maraton İzmir hazırlıklarını sürdürürken, 8 Mart Pazar günü ise Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir koşu organize edecek. Fevzipaşa Bulvarı'ndaki Borsa Sarayı önünden başlayacak 3 kilometrelik ücretsiz koşu, Fuar Kültürpark içerisinde sona erecek. Koşuya katılmak isteyenler, 6 Mart Cuma gününe kadar www.maratonizmir.org adresi üzerinden kayıt işlemini gerçekleştirebilecek. Yarışta start saat 13.30'da verilecek.
- İzmir
Kaynak: DHA