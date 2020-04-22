İzmir Büyükşehir'den 23 Nisan hediyesi İzmir Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan coşkusunu evlere yayıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan coşkusunu evlere yayıyor. Büyükşehir, İzmirlilere içinde Başkan Tunç Soyer'in mektubunun da bulunduğu 23 Nisan çantası hediye etti. Başkan Soyer, mektubu aracılığıyla İzmirlileri 23 Nisan'da balkonlarda hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı söylemeye davet etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu evlere taşıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmirlilere bayrak, balon, kolonya, iki maske ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmirlilere mektubunun da bulunduğu bir 23 Nisan çantası hediye etti. Başkan Soyer, mektubu aracılığıyla İzmirlileri 23 Nisan'da balkonlarda hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı söylemeye davet ederek şöyle dedi: "23 Nisan'da evlerimizden bayraklarla saat 20.59'da 100'üncü yıl aşkıyla ışıklarımızı açıp kapatarak bu coşkuya ortak olalım. Saatler 21.00'i gösterdiğinde ise hep beraber, gür bir sesle camlardan, balkonlardan egemenliğimi zin 100'üncü yılında İstiklal Marşı'mızı haykıralım."

Vatandaş memnun oldu

23 Nisan paketleri vatandaşlar tarafından da ilgi gördü. Nezahat Durmuşlar, paketi açıp bayrağı balkonuna astıktan sonra "Çok memnun olduk. İyi ki 23 Nisan var. İyi ki Atatürk bu bayramı bize, yavrularımıza hediye etti" dedi. Kader Reyhanlı ise "İzmir Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyoruz. Bu sıkıntıda bile güzel günler görüyoruz. Evlerimize kadar yiyecek, bayrak, kolonya, maske getiriyorlar. Bir kartla bile maskemizi alabiliyoruz" diye konuştu. 23 Nisan çantaları 27 bin İzmirli vatandaşlara dağıttı. Paketler İzmir Büyükşehir Belediyesinin kuru gıda kolilerine de eklendi. - İZMİR

Kaynak: İHA