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İzmir Büyükşehir Belediyespor'un EHF Avrupa Kupası'nda rakibi Rocasa oldu

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
İzmir Büyükşehir Belediyespor'un EHF Avrupa Kupası'nda rakibi Rocasa oldu

İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası son 16 turunda İspanya'nın Rocasa Gran Canaria takımıyla karşılaşacak.

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası son 16 turunda İspanya'nın Rocasa Gran Canaria takımıyla karşılaşacak.

Viyana'daki Avrupa Hentbol Federasyonu Merkezi'ndeki kura çekiminde İzmir Büyükşehir Belediyespor, son 16 turunda İspanyol Rocasa Gran Canaria ile eşleşti.

İlk maçta rakibiyle İzmir'de karşılaşacak Türk temsilcisi, rövanşı ise Kanarya Adaları'nda oynayacak.

Son 16 turunda ilk maçlar 8-9 Ocak 2022'de, rövanşlar ise bir hafta sonra oynanacak.

Rocasa Gran Canaria, geçen sezon EHF Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek finalinde Yalıkavakspor'a elenmişti.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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