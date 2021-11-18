İzmir Büyükşehir Belediyespor tura inanıyor

İZMİR (DHA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Hentbol Kadın Takımı, EHF Cup 3'üncü tur ilk maçında 6 sayı farkla mağlup ettiği Portekiz'in Madeira Andebol SAD ekibi ile 20 Kasım Cumartesi günü rövanşa çıkacak. İzmir ekibi turu geçerse son 16 takım arasına adını yazdıracak. İzmir'deki ilk karşılaşmayı 28-22 kazanan İzmir ekibi tura inanırken, maç cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'de lider durumdaki ekibin Avrupa'da da yoluna devam edeceğini belirten kulüp başkanı Ersan Odaman, "İlk maçta altı gollük bir avantaj yakaladık. Bunu en iyi şekilde değerlendirerek turu geçeceğiz. Zor bir maç bizi bekliyor ancak tur için yeterli skoru alacağız" dedi.