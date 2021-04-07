İzmir Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nda hedef şampiyonluk
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İzmir Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nda hedef şampiyonluk

Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
İzmir Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nda hedef şampiyonluk

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İzmir Büyükşehir Belediyespor'un antrenörü Erdinç Kılıç, ligde öncelikle ilk 8 içinde yer alıp şampiyonluğa ulaşmak istediklerini bildirdi.

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İzmir Büyükşehir Belediyespor'un antrenörü Erdinç Kılıç, ligde öncelikle ilk 8 içinde yer alıp şampiyonluğa ulaşmak istediklerini bildirdi.

Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci nedeniyle deplasmanlı fikstürün uygulanmayacağı ligde ilk etap maçlarını Yalova'da oynayacaklarını hatırlattı.

İlk maçlarını yarın İskenderun Engelliler'le yapacaklarını belirten Kılıç, "Play-off'u da sayarsak maçlar dört ayrı kentte oynanacak. İlk hedefimiz, ilk 8 içinde yer bulmak, sonra da şampiyon olmak. Her takım ciddi takviyeler yaptı. Zorlu ve keyifli maçlar oynanacak." ifadelerini kullandı.

Yarın İskenderun Engelliler ile karşılaşacak İzmir Büyükşehir Belediyespor, 9 Nisan Cuma günü Yalova Ortapedikler, 10 Nisan Cumartesi Bağcılar, 11 Nisan Pazar günü TSK Rehabilitasyon Merkezi ve 12 Nisan Pazartesi günü de Güçlü Eller'le karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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