İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kupası'nda mücadele edecek Kadınlar Hentbol Süper Ligi'ni 5. sırada tamamlayan İzmir Büyükşehir Belediyespor, lig ikincisi Yenimahalle Belediyespor'un Avrupa Kupalarından çekilmesi üzerine Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası'na katılacağı bildirildi.

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'ni 5. sırada tamamlayan İzmir Büyükşehir Belediyespor, lig ikincisi Yenimahalle Belediyespor'un Avrupa Kupalarından çekilmesi üzerine Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası'na katılacağı bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyespor'dan yapılan yazılı açıklamada, Yenimahalle Belediyespor'un Avrupa Kupalarından çekilmesinin ardından takımın EHF Kupası'na davet edildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen antrenör Senar Dayat, yönetim kurulunun onayının hemen ardından başvuruyu tamamladıklarını kaydetti.

Yeniden Avrupa'da yer almanın çok güzel olduğunu bildiren Dayat, "İzmir'i ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Avrupa'da çıktığı 36 maçta 16 galibiyet ve 20 mağlubiyet alan İzmir Büyükşehir Belediyespor, en 2015-2016'da mücadele ettiği EHF Challenge Kupası çeyrek finalinde Polonya ekibi EKS Start'a elenmişti.

Kaynak: AA