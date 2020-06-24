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İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Yasemin Güler'i transfer etti

Kadınlar Hentbol Süper Lig ekiplerinden İzmir Büyükşehir Belediyespor, eski oyuncusu Yasemin Güler'le anlaştı.

İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Yasemin Güler'i transfer etti
24.06.2020 09:37 | Son Güncelleme: 24.06.2020 10:34

Kadınlar Hentbol Süper Lig ekiplerinden İzmir Büyükşehir Belediyespor, eski oyuncusu Yasemin Güler'le anlaştı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, takımda yetiştikten sonra 4 sezon Kastamonu Belediyespor'da forma giyen Yasemin Güler'le 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

İzmir temsilcisinin iç transferde de Ece Sözmen ve Sibel Kıcıroğlu'nun sözleşmelerini birer yıl uzattığı kaydedildi.

Yasemin Güler, İzmir'e ve yuvasına döndüğü içim mutlu olduğunu belirterek, "Başarılı olmak için takım arkadaşlarımızla ter dökeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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