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İzmir Büyükşehir Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Tolga Özbahar'ı transfer etti

Erkekler Hentbol Süper Lig ekiplerinden İzmir Büyükşehir Belediyespor, eski oyuncusu pivot Tolga Özbahar'ı kadrosuna dahil etti.

İzmir Büyükşehir Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Tolga Özbahar'ı transfer etti
29.06.2020 09:05 | Son Güncelleme: 29.06.2020 09:10

Erkekler Hentbol Süper Lig ekiplerinden İzmir Büyükşehir Belediyespor, eski oyuncusu pivot Tolga Özbahar'ı kadrosuna dahil etti.

İzmir Büyükşehir Belediyespor'dan yapılan açıklamada, kariyerinde 10 lig şampiyonluğu ve 9 Türkiye Kupası bulunan 36 yaşındaki Tolga Özbahar'ın 12 yıl aradan sonra takıma döndüğü belirtildi.

"Bay Şampiyon" lakaplı, 145 kez milli takım forması giyen Tolga Özbahar, en son Beşiktaş Aygaz'da mücadele etmişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tolga Özbahar, İzmir'e döndüğü için çok mutlu olduğunu belirterek, "Süper Lig'de ilk şampiyonluğumu yaşadığım yerde yeniden aynı heyecanı tatmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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