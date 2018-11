İzmir Büyükşehir Belediyesinin Bütçesi 5 Milyar 995 Milyon Oldu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun gerçekleştirdiği son bütçe meclisinde 2019 yılı mali bütçesi 5 milyar 995 milyon TL olarak kabul edildi. Başkan Kocaoğlu, 14 yıllık belediye başkanlığı sürecinde AK Partili meclis üyelerinin tavır, davranış ve konuşmalarından memnun olmadığını belirterek, "Manyelli laflarla, hakaret ima eden, hakaretvari laflar söyleyerek İzmir Büyükşehir Belediyesini ve İzmir'i yönlendiremezsiniz. Yazıktır" dedi.

İzmir Büyük Şehir Belediyesi Kasım ayı Olağan meclis Toplantısı'nın 8. birleşiminde 2019 mali yılı bütçe tasarısı ve performans programı görüşüldü. 2019 mali bütçesi AK Parti'nin ret oylarına karşılık oy çokluğu ile 5 milyar 995 milyon TL olarak kabul edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Ali Kökoğuz, belediyenin 2019 yılı bütçe tasarısının gider bütçesinde, bütçe açığı oluşacağını ve stratejik planda söz verilen projelerin yapımını gerçekleştiremediklerini savunarak, "Kentimizde yaşayan, tüm vatandaşlarımız için büyük önem taşıyan İzmir'imizin modern kentlerin gerisinde kaldığını görmek bizleri üzmektedir. 'Kazmalar elimizde, biz gideriz ormana' der gibi, plansız, programsız iş ve işlem yapmanız İzmir Büyükşehir Belediyesine hiç yakışmamaktadır" dedi.

"Körfezin kokmasına seyirci kaldınız"

İzmirlilerin deniz ve körfezden sınırsızca faydalanması gerekirken denizi, İzmirli için sadece uzaktan görülen duruma getirdiklerini ileri süren Kökoğuz, büyük kanal projesi ve arıtma tesislerinin sağlıklı bir şekilde yapılıp çalıştırılmaması nedeni ile körfezin kirlenmesi ve kokar hale gelmesine seyirci kalındığını öne sürdü.

Başkanvekili salondan çıktı

CHP'li meclis üyelerinin Kökoğuz'un sözlerine tepki göstermesi üzerine Başkan Kocaoğlu, sözlerinin kesilmemesi için CHP sıralarını uyardı. Bunun üzerine Kökoğuz, "Dışarı atabilirsiniz yasa gereği" dedi. Kocaoğlu da "Kimseyi atmadık bugüne kadar. Atılacak adam çok da" dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sırrı Aydoğan ise Kökoğuz'u dinlemek istemeyerek salondan çıktı.

İzmir'i yüksek yoğunluklu, yaşanılması çok zor olan bir kent haline getirildiğini dile getiren Ali Kökoğuz, yüzde 60'ı gecekondu olan İzmir'in 10 yıldan beri kentsel dönüşüm projelerini gerçekleştirmediklerini ifade etti.

"Kıyı tasarımlarında yap-boz makyaj yapmaktasınız"

Kent içinde ve ilçelerde otopark bedellerine sürekli zam yapıldığını ileri süren Kökoğuz, "Otopark ücretlerinde, otopark mafyası ile yarışmaktasınız. 5 yıl önce 16 adet katlı otopark yapmayı taahhüt etmiştiniz. 5 yıl sonra yapabildiğiniz, bitirilebilen 4 adettir. Vatandaşların ceplerinden ödedikleri otopark bedelleri ile 12 adet katlı otopark niçin yapılamaz, anlaşılır bir durum değildir. Kıyı tasarımlarında yap-boz, makyaj yapmaktasınız. Sait Altınordu Meydanı ile Şair Eşref Bulvarı arasında derin tünel inşaatını niçin yapmadınız? Maltepe karayolu köprüsü 360 metre uzunluğundaki alt geçit inşaatını niçin yapmadınız? Tramvay ve sahil yolunda yapılan düzenlemelerle vatandaşların, denize ulaşımını engellediniz. Şehrin kaldırımlarında yürümeyi bir zulüm haline getirdiniz, ne engelliler ne de engelsizler rahat hareket edememektedirler. Sonra 'İşimiz İzmir, gücümüz İzmir' sloganı atıyorsunuz. Bilboardlarda 'Her yer İzmir gibi olsun' diyorsunuz. Vallahi şaka gibisiniz. Aklınız fikriniz siyasette, yalnızca iktidarınızı sürdürmek için uğraş veriyorsunuz" şeklinde konuştu.

"Palavra şampiyonası düzenlense kupayı siz alırsınız"

2019 Mali performans programı ve yatırım programının geçmiş yılların kopyası olduğunu dile getiren Kökoğuz, "2015-2019 stratejik plana uygun değil. ya stratejik planınızı revize etseydiniz yahut performans ve yatırım programınızı doğru yapsaydınız. Yapılmasını taahhüt ettiğiniz projeler, hayallerde palavra olarak kalmıştır. Palavra şampiyonası düzenlense birinci olursunuz, kupayı siz alırsınız. Zamanında kusursuz tamamladığınız bir tek iş yok, fiyat farkı vermeden, iş artışı vermeden, yama yapmadan, yaptığınız tek bir işiniz yok. 14,5 yıldır yönettiğiniz İzmir'de ulaşımı entegre edemediniz, geliştiremediniz. Görüşmekte olduğumuz 2019 Mali yılı bütçe tasarısı ve performans programında buna ilişkin yeterli iyileştirme maalesef yoktur" dedi.

Kökoğuz'un ardından "Esnafı bitirdiniz" sözleri üzerine Kocaoğlu, "Heyet sonsuz teşekkür ediyorum. Beni herhalde başbakan yapacak" dedi.

"Ayıp ya 5 yıl bitiyor, yarın yüz yüze bakacağız"

Kökoğuz, "İzmir Körfezi'ndeki deniz ulaşımı, toplu taşıma içindeki payı minimum ölçekte yok denecek kadar azdır. Süratle bu durum değiştirilebilmeliydi, yeni deniz araçları gemileri, dünyaya en güzel en modern deniz aracı üreten Türk mühendis ve sanayisine yaptırılarak hizmete sunulmalıydı. Deniz ulaşımı özendirmeliydi, modernize edilmeliydi. Ne yazık ki körfezdeki deniz ulaşımını fonksiyonel ve entegre hale getiremediniz" sözleri üzerine Kocaoğlu tepki gösterdi. Her birinin yerli firmaların yaptığını vurgulayan Kocaoğlu, "Ayıp ya sezon bitiyor. 5 yıl bitiyor. Yarın birimiz olacak birimiz olmayacak. Yüz yüze bakacağız. Siyaset için böyle konuşmak yakışmıyor. Gözünü seveyim etme yazık. Ben küçülmüyorum" diye konuştu

"Her şey ittire kaktıra kaplumbağa hızı ile yürütülüyor"

İzmir Büyükşehir Belediyesinde iş akış planı, iş yapım felsefesinin bulunmadığını savunan Ali Kökoğuz, şunları söyledi:

"Her şey el yordamıyla, ittire kaktıra kaplumbağa hızı ile yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın İzmir Büyükşehir Belediyesinden ve Belediye Başkanı olarak şahsınızdan talep ve isteklerini AK Parti Grubu olarak 2019 yılı performans programı hakkındaki eleştirilerimizi yaptık, sizde her zamanki gibi cevap vermek için not aldınız. Eleştirilerimize cevap verirken bahsedilen konunun özüne değinmeyip, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesinde de eleştirdiğimiz bu konular hakkında, onlarında başarısız ve beceriksiz olduğunu iddia ederek sürekli topu taça atıyorsunuz, ringden kaçıyorsunuz. Tarafınızdan bir belediye başkanı olarak söz verip, taahhüt ederek yıllarca yapmadığınız, bitiremediğiniz proje ve yatırımlar hakkında eleştiri yaptığımızda, iki göz iki çeşme ağlayarak gözyaşları dökerek en başta hükümet olmak üzere 2. 3. şahıslara suç atarak, başarısızlığınızı saklamaya çalışıyorsunuz. Asli göreviniz olan, rutin yapılması gereken, tamamlanan proje ve yatırımlardan söz ederken gururla, farklı ses tonuyla konuşmaktasınız. 'Duyan da sizi; suyun kaldırma kuvvetini buldunuz sanacak. Duyanda sizi yeni bir icat yapmış sanacak ."

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Ali Kökoğuz'un ortamı gerecek bir konuşma yaptığını belirten Başkan Kocaoğlu, eleştirilere tek tek yanıt verdi.

"Söyleye söyleye Cumhurbaşkanına da söylettiniz"

Kökoğuz'un körfez kokusuna ilişkin sözlerine Kocaoğlu, "Herkes insan, etten sinirden, kemikten yapılmış. Şu körfezin kokusu diyorsun, ben sana bir kayık alayım git neresi kokuyor, tespit et. Bunu söyleye söyleye Sayın Cumhurbaşkanına da söylettiniz" dedi.

Kıyı alanlarına yönelik projeleri Bakanlıkta tasdik ettirmeye çalıştığını ifade eden Kocaoğlu, AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül'ü işaret ederek, "Deniz ulaşımı defalarca konuşuldu. Bu kör parmağın gözüne olmaz. 8-10 seneye yakın oldu. Kıyı alanlarını Bakanlıkta tasdik ettirmeye çalışıyorum. İskele yapmak için. Siz iktidar partisi gurubusunuz, onaylatın planları Mavişehir'e iskelemizi yapalım. Aydın Bey ile Ankara'ya gittiğimizden bu yana hiçbir şey olmadı" ifadelerini kullandı.

"TOKİ ile beraber yapacaktık, vazgeçtiler"

Kemeraltı'na yönelik eleştirilere de yanıt veren Kocaoğlu, "Tarihi bölgeye Türkiye Cumhuriyeti tarihinden İzmir kurulduğundan beri bizim gösterdiğimiz hassasiyeti, harcadığımız parayı bir Allah'ın kulu harcamadı, düşünmedi bile. Yeşildere'de bütün heyelan bölgelerini boşalttık. TOKİ ile beraber yapacaktık. Ondan sonra vazgeçtiler. Paranın tamamını yüzde 100'ünü Büyükşehir Belediyesi verdi yaptı. Yere bakmamak için. Yere bakacak biri var ise o da TOKİ'dir. Hem yaptığımız anlaşma hem de caydığı anlaşma var. Agora'da 35 milyonluk kamulaştırma yaptık. Bugün 350 milyona yağamazsın. Bütün kazıların finansmanın bedelini yüzde 90'ını İzmir Büyükşehir Belediyesi ödemektedir, 6 milyon liradır bizim her sene verdiğimiz paradır. Kültür Bakanlığının Türkiye genelinde ayırdığı para 6 milyon liradır. Bilip bilmeden konuşuyorsunuz" dedi.

"Katı atık bertaraf tesisine inşallah mahkeme de olumlu karar verir"

İzmir'e yapılması planlanan katı atık bertaraf tesisi için bilirkişinin olumlu rapor verdiğini anımsatan Kocaoğlu, "Çöp katı atık sağır sultan duyuyor. 5 senedir bilirkişi değişmedi, değişti bilirkişi şimdi olumlu rapor verdiler. İnşallah mahkeme de olumlu karar verir, yaparız. Yer bulamadığımızı 14 yıldır dünya alem biliyor. Nereye gittim baktıysam, 'istemiyoruz, biz de izin vermiyoruz' bakan düzeyinde adamlar söyledi bunu. Kimin çöpü, İzmir'in çöpü. Şimdi biter inşallah" diye konuştu.

"Yapılan kentsel dönüşümün Türkiye'ye örneği yok"

Başkan Kocaoğlu, kentsel dönüşüme ilişkin, "Orada bir nokta koyacaksınız. Kentsel dönüşüm dediğiniz zaman elinizi vicdanınıza koyun, bunun örneği yok. Yapılan kentsel dönüşümün Türkiye'de örneği yok. 5 bin 800 küsur kentsel dönüşüm yaptık diye. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının açıkladığının bir tanesi kentsel dönüşüm değildir. Biz bina yenilenmesinden bahsetmiyoruz. Kentsel dönüşümden, kentin dönüşümden, sosyal donatılarla kent yaratmaktan bahsediyoruz. Uzundere öyledir, Örnekköy öyledir. Heyelan bölgesini yeni bir jeoloji raporuyla heyelan bölgesinde çıkartır, oraya yüksek yapılar yapar ve kamuyu bulaştırmak için de İller Bankasının yüzde 25 ortak etmek bu mudur kentsel dönüşüm? Vatandaş hangisi yapılmış, hangisi satılmak için yapılmış, hangisi İller Bankası ortak olup, bakar örneklere toplu değerlendirir" diye konuştu.

Kocaoğlu'nun son bütçe meclisi

Başkan Kocaoğlu, 14 yıl sürdürdüğü başkanlık koltuğundaki son bütçe toplantısını gerçekleştirdi. Kocaoğlu, "Son bütçe toplantımızdır. 14 yıllık belediye başkanlığım sürecinde Adalet ve Kalkınma Partili arkadaşların tavır, davranış ve konuşmalarından memnun olmadığımı söylemek istiyorum. Manyelli laflarla, hakaret ima eden, hakaretvari laflar söyleyerek İzmir Büyükşehir Belediyesini ve İzmir'i yönlendiremezsiniz. Yazıktır, iyi söz de kötü söz de adamlık da şahsın kendisine aittir" dedi. - İZMİR