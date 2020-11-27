İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2021 yılı bütçesi kabul edildi
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İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2021 yılı bütçesi kabul edildi

27.11.2020 23:57 | Son Güncelleme: 28.11.2020 00:00
İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2021 yılı bütçesi kabul edildi

İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2021 Mali Yılı Performans Programı, 2021 Mali Yılı Bütçesi ve İzleyen Yıllar Bütçesi, oy çokluğuyla kabul edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2021 Mali Yılı Performans Programı, 2021 Mali Yılı Bütçesi ve İzleyen Yıllar Bütçesi, oy çokluğuyla kabul edildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yönettiği İzmir Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı 8. Olağan Meclis Toplantısı, Kültürpark'taki İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.

Yaklaşık 8 saat süren toplantıda İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2021 Mali Yılı Performans Programı, 2021 Mali Yılı Bütçesi ve İzleyen Yıllar Bütçes,i oy çokluğuyla kabul edildi. Bütçe 9 milyar lira olarak belirlendi.

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İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, yaptığı konuşmada, Konak'taki belediye binasıyla ilgili bir incelemenin tamamlandığını, binanın hafif hasarlı çıktığını belirterek, güçlendirme yapılması halinde binanın kullanılabileceğini kaydetti.

Binanın yıkılması gerektiğine inandığını kaydeden Soyer, "Binayı yıkalım ve Kent Meydanı'na katalım diyorum ama bunu yaparken İl Özel İdaresi'nin eski binasını almamız lazım. Oranın meclis salonu da var, yarısı zaten bize aitti ve kullanılmıyor. Orayı el birliğiyle talep edelim." dedi.

Soyer, "Ama şu nda galiba anlaşıyoruz, binayı yıkıyoruz ve kentin meydanına katıyoruz." dedikten sonra meclis üyelerinden alkış aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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