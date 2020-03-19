İzmir Büyükşehir Belediyesinden sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım ve otopark desteği İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüsü mücadelesinde en büyük çabayı sarf eden sağlık çalışanlarına destek kararı aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüsü mücadelesinde en büyük çabayı sarf eden sağlık çalışanlarına destek kararı aldı. Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurumlarında çalışan tüm sağlık personeli, Başkan Tunç Soyer'in talimatıyla 20 Mart'tan itibaren metro, tramvay, gemiler ve otobüslerden ücretsiz yararlanacak. Ayrıca İZELMAN'ın açık otoparkları da sağlık çalışanlarına ücretsiz olacak.

Korona virüsünün yayılmasının engellenmesi ve hastaların tedavi edilmesi sürecinde en büyük sorumluluğu üstlenen ve canını dişine takan sağlık emekçilerine İzmir Büyükşehir Belediyesinden destek geldi. Başkan Tunç Soyer, belediye bünyesinde faaliyet gösteren toplu ulaşım kurum ve kuruluşları ile İZELMAN açık otoparklarının, kentte görev yapan tüm sağlık personeline yarın sabahtan itibaren ücretsiz hizmet vermesi kararı aldı.

"Onlar bu mücadelenin tartışmasız kahramanlarıdır"

Dünyanın büyük bölümünde etkili olan virüsün, maddi manevi yıkımlara neden olduğunu, aynı tablonun Türkiye'de yaşanmaması için tüm kurum ve kuruluşların alarma geçtiğini vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, "Bu mücadelenin ön saflarında, canlarını hiçe sayarak, çoğu zaman zorluklar içinde ve mesai gözetmeksizin görev yapan sağlık çalışanlarımız var. Bana göre onlar, bu mücadelenin tartışmasız kahramanlarıdır. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak onların yanındayız. Sağlık emekçilerine her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

Metro, tramvay, gemiler ve otobüsler

Başkan Soyer'in talimatı uyarınca, uygulamadan, kentte görev yapan Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda çalışan tüm personel faydalanacak. 20 Mart 2020'den itibaren, korona virüs mücadelesi sona erene kadar bu kapsamdaki personel kurum kimlik kartlarını göstererek İzmir Metro A.Ş., Tramvay, İZDENİZ gemileri ve ESHOT otobüslerine ücretsiz binebilecek. Sağlık personeli ayrıca, araçlarıyla İZELMAN açık otoparklarından da ücretsiz yararlanacak. Uygulama, ikinci bir talimata kadar geçerli olacak. - İZMİR

Kaynak: İHA