İzmir Büyükşehir Belediyesinden kurban kesim yerlerine ilişkin açıklama

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kurban Bayramında 8 büyükbaş, 1 küçükbaş mobil kurban kesim ünitesi ve 11 kesim çadırıyla hizmet vereceği bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kurban Bayramında 8 büyükbaş, 1 küçükbaş mobil kurban kesim ünitesi ve 11 kesim çadırıyla hizmet vereceği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, İl Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından, kent genelinde 300 kurban satış noktası ve 433 kesim noktası belirlendiği, bu yerler dışında kurban kesen veya kesilen kurban atıklarını sokağa ve kamuya ait alanlara bırakanlara da 204 lira para cezası uygulanacağı aktarıldı.

Eğitimli kasaplardan oluşturulan ekibin günlük 100 büyükbaş hayvan kesimi yapabileceği, İzmir Büyükşehir Belediye Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin kent genelinde uygunsuz kurban kesimlerini önlemek için denetimlerini sürdüreceği de bildirildi.

Kurban Bayramı için 8 büyükbaş, 1 küçükbaş mobil kurban kesim ünitesi ve 11 kesim çadırının oluşturulduğunu da ifade edildi.

Öte yandan, İBB'ye ait mezbahalarda ve mobil kurban kesim ünitelerinde büyükbaş kurbanı görevli kasaba kestirme ücretinin bayramın birinci günü 400 lira, ikinci ve diğer günlerde 250 lira, küçükbaş hayvanlar için ise bayramın birinci günü 135 lira, diğer günler 85 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

İzmir genelinde 11 ilçede kurulan ekibin kaçan hayvanların yakalanması için hazır bulunacağının da belirtildiği açıklamada mobil kurban kesim ünitelerinin Bornova Işıkkent Kurban Pazarı, Konak - Kocakapı Mahallesi Yeşildere Semtindeki boş arsalar, Bayraklı – Doğançay Mezarlığı yanı ve Gaziemir Sarnıç'ta hizmet vereceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol