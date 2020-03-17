İzmir Büyükşehir Belediyesinden Kovid-19 tedbirleri
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Eşrefpaşa Hastanesi, Tunç Soyer, İzmir, Güncel

İzmir Büyükşehir Belediyesinden Kovid-19 tedbirleri

İzmir Büyükşehir Belediyesinde, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında oluşturulan "Bilim Kurulu", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında bir dizi tedbir aldı.

17.03.2020 11:22 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:22
İzmir Büyükşehir Belediyesinden Kovid-19 tedbirleri

İzmir Büyükşehir Belediyesinde, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında oluşturulan "Bilim Kurulu", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında bir dizi tedbir aldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 ile mücadelede kapsamında, belediye çalışmalarına yön vermek amacıyla, "Bilim Kurulu" oluşturuldu. Tunç Soyer başkanlığında ilk toplantısını yapan kurul, bir dizi karar aldı.

Açıklanan kararlar şöyle:

"Eşrefpaşa Hastanesi, Sağlık Bakanlığınca belirlenen ilke ve esaslar uyarınca hizmete devam edecek. Hastanenin tüm personel, ekipman ve ventilasyon cihazları, vatandaşların hizmetine hazır tutulacak. Hastanede izinler iptal edilirken, personelin kişisel bakım ve hijyen ile dezenfeksiyon önlemleri hassasiyetle alınacak.

Eşrefpaşa Hastanesi kantini, Yasemin Cafe ve sahildeki büfelerde oturma düzeni kaldırılacak. Elden satış dışında hizmet verilmeyecek. Ayakta verilen tüm hizmetlerde de hijyenik eldiven kullanılacak ve dezenfeksiyon kurallarına azami özen gösterilecek. 50 kişiyi aşan yemekhanelerde yemek hizmeti verilmeyecek. Bunun altında kalan yerlerde güvenlik tedbirleri alınarak ve sosyal mesafe korunarak hizmet verilecek.

Sosyal mesafeyi korumak adına, belediye ve bağlı şirketlerinin işlettiği Tarihi Asansör Binası, Sasalı Doğal Yaşam Parkı, Macera Parkı, Buca Meydan Cafe, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı gibi tesisler ziyarete kapatıldı.

Huzurevi ve Geçici Konukevi, ziyarete kapatıldı. Dışarıdan besin alınmayacak. Yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara verilen hizmetlerde, hiçbir aksilik yaşatılmayacak. Bu alanda görevli personel, her tür kişisel hijyen ve bakım önlemini alacak."

Su

Kurulun kararları kapsamında su kaynaklarının güvenliğinin sağlanması anlamında her tür önlem alınacak. Suyun tüm hanelere erişimi ve kanalizasyon hizmetlerinin toplum sağlığını en üst düzeyde koruyan hassasiyetle sürdürülecek. Bu alanda görev yapan personelin izinleri de hizmetleri aksatmayacak biçimde kullandırılacak.

Damacana ile su satışı konusunda ilave hijyen önlemleri alınırken temizlik ve dezenfeksiyon alanındaki birimlerde izinler iptal edildi. Hijyen, ilaçlama ve dezenfeksiyon anlamında tüm kentin kamusal hizmet üreten alanlarının dezenfeksiyonuna eksiksiz devam edilecek. Bu alanda görev yapanların kişisel bakım ve güvenliğinin eksiksiz sağlanması anlamında her tür önlem alınacak.

Zabıta denetimleri sürecek

Büyükşehir Belediyesi Bilim Kurulunun, zabıta denetimleri, belediye binası ve diğer hizmetlere yönelik aldığı kararlar ise şöyle:

"Büyükşehir zabıtası, ilçe belediyeleri zabıta müdürlükleri ile irtibatlı olarak temizlik, hijyen, sağlık ve benzeri malzemelerin fahiş fiyatla satılmasına izin verilmeyecek. Halkın sağlıklı besin ve temizlik ürünlerine uygun ve gerçek fiyatlarla ulaşabilmesi esasına karşı iş ve işlemlere izin verilmeyecek. Gerekli yasal işlemler, kararlılıkla uygulanacak.

Önlemler kapsamında, tüm belediye birimlerinde çalışan personel ve ziyaretçi girişleri tek kapıdan sağlanacak. Girişlerde doktor ve hemşireler ateş kontrolü yapacak. İkiden fazla kişinin katılacağı toplantılar, internet ortamında yapılacak. Toplu taşıma araçlarının temizlik ve dezenfeksiyonu sürdürülecek. Personelin kişisel temizlik, hijyen ve korumasına özen gösterilecek.

Sürücüler, hijyenik eldiven kullanacak. Koruyucu bariyerlerin ve diğer kullanım alanlarının dezenfeksiyonunu yapacak. Koruyucu bariyerler sürekli kapalı tutulacak. Eldivenler düzenli değiştirilecek ve her tür hijyenik ve koruma önlemleri alınacak.

Cenaze hizmetleri, aksatılmaksızın sürecek. Defin hizmetlerinde çalışan personel hijyen koşullarına uyulması hususunda azami özen gösterecek. Defin işlemleri için umumi hıfzıssıhha kurallarına titizlikte uyulacak. "Süt Kuzusu" ve defin sonrası evlere sosyal yardım projeleri sürecek.

Aşevlerindeki temizlik, hijyen önemlerinin alınması, malzeme, soğuk zincir, pişirme saklama vb. tüm kuralla uyulması ile dezenfeksiyon koşulları ayrıca denetlenecek.

İtfaiye AKS ve paramedik personeli göreve eksiksiz hazır tutulacak ve Eşrefpaşa Hastanesi, Toplum Sağlığı Dairesi ve İl Sağlık Müdürlüğü ile irtibatlı olacak."

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Kaynak: AA

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