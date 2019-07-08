İzmir Büyükşehir Belediyesinde borçlanma yetkisi tartışması

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı'nda AK Parti'li ve MHP'li meclis üyelerinin ret oylarına karşın, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e 200 milyon lira borçlanma yetkisi verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin temmuz ayı birinci oturumu, Başkanvekili Mustafa Özuslu başkanlığında yapıldı.

Toplantıda söz alan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, yatırım, kamulaştırma ve diğer harcamaları için Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yetki verilmesine ilişkin önerge konusunda grup olarak olumsuz oy kullanacaklarını söyledi.

İzmir'deki ciddi yapısal sorunların çözülmediğini belirten Hızal, "Belediyenin 3,1 milyar lira borcunun olduğunu biliyoruz. Geriye dönük baktığımızda bu borcun karşılığı yapılmış bir faaliyet ve yatırımın var olduğunu göremiyoruz. Kısa bir sürede 200 milyon lira bir borçlanmanın söz konusu olduğunu görmekteyiz. Burada yazılan kamulaştırma ve bazı yatırımlar. Bu yatırımların ne olacağı belirtilmemiş. Elimizde somut bir veri yok." ifadelerini kullandı.

Hızal, yerel seçimlerden bu yana halkla ilişkiler çalışmaları dışında kentin sorunlarını çözmeye ilişkin çalışma yapılmadığını savundu.

Kendilerinin borçlanma konusunda karşı duruş sergilemediklerini dile getiren Hızal, şunları kaydetti:

"Yatırım yapıldıktan sonra tabii ki borçlanma olacak. Bu noktada çekincemiz yok. Buradaki borçlanma gerekçesi yatırım amaçlı değil. Ulaşım sorununun ortadan kaldırması için Altınyol'da kavşak çalışması değil, sadece yolun biraz daha genişletilerek bir şerit çalışmasının ötesinde bir çalışma olmadığını görüyoruz. 'Şu yönde bir yatırım yapılacak ve somut projeler şu' denseydi. 'Bu konuda şu adımlar atıldı' denseydi, en başta dile getirdiğimiz gibi.

Doğru yapılan her şeyin arkasında olduğumuz gibi, o zaman da bu borçlanmanın yanında olurduk."

Hızal, Soyer'in geçen pazar günü şehit cenazesine katılmamasını eleştirerek, "Hepimizi çok üzen bir gelişme yaşandı. Genç bir teğmenimiz şehit olmuşken bununla ilgili herhangi bir paylaşımda bulunmazken 'onur yürüyüşü' adı altında bizce onursuz yapılmış bir yürüyüşün paylaşımının yapılması kafamızda soru işaretine yol açmıştır." diye konuştu.

AK Parti Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe de Soyer'in Seferihisar Belediye Başkanlığı dönemini hatırlatarak, "Tunç Bey'in o dönemini biliyoruz. 10 yıllık geçmişi var. 100 günlük belediye başkanı olsaydı 'Eyvallah' derdik. Orada bir borçlanma var. Seferihisar batmış bir halde. Biz geçmişi orada görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkanvekili Özuslu ise Seferihisar'ın 10 yılda geldiği noktanın ortada olduğunu, Büyükşehir Belediyesinin borcunun artmasında artan kurun rolünün bulunduğunu, borçlanmanın kent insanına hizmet konusunda ihtiyaç olduğunu ve yatırımların devam ettiğini söyledi.

Yapılan oylamada AK Parti'li ve MHP'li meclis üyelerinin ret oylarına karşın Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e 200 milyon lira borçlanma yetkisi verildi.

AK Parti Grup Sözcüsü Fatih Taştan, meclis kararlarının kentin yerel gazetelerinde yayımlanması konusunda komisyonlara gönderilen öneriye ilişkin, "İzmir'de yerel basının içinden başkanın onayı" ile diye bir ifade bulunduğunu, başkanın istediği basın kuruluşuna vereceği gibi bir filtreleme gördüğünü dile getirdi.

Toplantıda halk ulaşımın 1 Ağustos'tan itibaren sabah 05.00 ile 07.00 arasında, akşam da 19.00 ile 20.00 arasında uygulanması kararlaştırıldı.

Ayrıca belediyenin destekte bulunduğu ailelerden 0-5 yaş grubunda çocuğu bulunanlara aylık 10 biniş hakkı verilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: AA