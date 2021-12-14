İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal girişimcileri buluşturuyor

İZMİR (Habermetre) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, dünyanın farklı ülkelerinden sosyal girişimcileri İzmir'de buluşturuyor. 17-18 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Sosyal Girişimcilik Çalıştayı ile İzmir'in girişimcilik ekosistemine katkı sağlanması hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kentin girişimcilik kültürünün geliştirilmesi vizyonu doğrultusunda Uluslararası Sosyal Girişimcilik Çalıştayı düzenleniyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından Social Business Global Derneği işbirliğiyle 17-18 Aralık tarihleri arasında Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi'nde yapılacak çalıştay, dünyanın farklı ülkelerinden sosyal girişimcileri bir araya getirecek. Ülkelerin başarılı sosyal girişim örneklerinin inceleneceği çalıştayla veri kaynağı oluşturulması ve İzmir'in girişimcilik ekosistemine katkı sağlanması hedefleniyor. Başvuruların devam ettiği çalıştaya katılmak için "gencizmir. com" adresi ziyaret edilebilir.

Soyer: "Yenilikçiliği teşvik eden çalışmalara önem veriyoruz"

İzmir'de yerel potansiyeli harekete geçirecek bir "ekonomik iklim" kurma hedefiyle çalıştıklarını söyleyen Başkan Tunç Soyer, "Ülkemizdeki ekonomik kriz gittikçe derinleşirken İzmir de bu süreçten payını alıyor. İzmir'i dirençli kılmak için girişimciliği, yenilikçiliği ve inovasyonu teşvik eden çalışmalara büyük önem veriyoruz. Şehrimizin refahını artırmak ve adilce paylaşmak için attığımız adımlar devam edecek. Uluslararası Sosyal Girişimcilik Çalıştayı da girişimciliğe ilişkin farkındalık ile yetkinliğin artırılması açısından büyük önem taşıyor" dedi.

Girişimciliğin kenti İzmir

İzmir'de girişimcilik kültürünün geliştirilmesi amacıyla Tarihi Havagazı Gençlik Yerleşkesi'ni açan İzmir Büyükşehir Belediyesi, TÜSİAD işbirliğiyle Konak Umurbey Mahallesi'nde "Girişimcilik Merkezi İzmir"i de hizmete almıştı. Büyükşehir Belediyesi, İzmir'in köklü iş kuruluşları ve meslek odaları ile güçlerini birleştirerek İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi'nin de kurulmasını sağladı.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan FikrimİZ Birimi de farklı kurum ve kuruluşlarla etkileşim halinde sosyal girişimciliği daha ileri seviyeye taşımak için çalışmalarına devam ediyor. FikrimİZ'de sosyal sorunları çözmeyi hedefleyen girişimcilere ortak çalışma alanı, mentör ve eğitim desteği veriliyor. Genç İzmir Birimi ise gençlere yönelik kapasite geliştirme programlarıyla sosyal girişimciliği destekliyor. Ayrıca Genç İzmir Dijital Gençlik Merkezi ile çevrim içi olarak tüm gençlerin eğitimlerden yararlanması sağlanıyor. Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesinde açılan Green Box (Sanal Stüdyo) da genç girişimcilere açık.

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