İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite eğitim desteğine hak kazananlar belli oldu

İZMİR (Habermetre) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eğitimde fırsat eşitliği vizyonu doğrultusunda ihtiyaç sahibi 5 bin ailenin üniversitede okuyan çocuğuna verilecek eğitim desteğine hak kazananlar belli oldu. Öğrencilerin 19 Kasım saat 23. 59'a kadar belgelerini "bizizmir. com" üzerinden ibraz etmeleri gerekiyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentte ikamet eden ihtiyaç sahibi 5 bin ailenin üniversitede okuyan çocuğu için vereceği eğitim desteğinde sonuçlar bizizmir. com üzerinden açıklandı. 18 bin 56 başvuru sahibinden 5 bini destek almaya hak kazandı.

Desteğe hak kazanan 5 bin öğrencinin 19 Kasım saat 23. 59'a kadar aynı sayfa üzerinden gerekli belgeleri yüklemeleri gerekiyor. Belgelerinde sorun olmayan ve başarı kriterlerini sağlayan öğrencilerin banka hesaplarına ilk etap için üç aylık bin 200 liralık tutar yatırılacak. Desteğin 2 bin liralık ikinci kısmı ise 2022'de verilecek. Böylece aylık 400 lira olmak üzere toplamda 3 bin 200 liralık destek sağlanmış olacak.

İnceleme hangi kriterlere göre yapıldı?

Ailesinin ikametgahı İzmir'de olup maddi olanakları kısıtlı 18-25 yaş aralığında aktif ve örgün eğitim gören ön lisans veya lisans öğrencileri İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim yardımına başvuru hakkı kazandı. Başvuruda öğrencinin not ortalamasının 4 üzerinden en az 2. 00, 100 üzerinden en az 53 olması ve sınıf tekrarı yapmamış olması şartı da arandı. Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf üniversitelerinde yüzde 100 burslu öğrenim görüyor olmak da başvuru şartları arasındaydı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı eğitim yardımı başvurularını her haneden bir öğrenci için kabul etti.

Son dönemde peş peşe rekor kıran euro, dolar ve altının ateşi bir türlü düşmezken piyasalar ise bugün #MerkezBankası'nın açıklayacağı #faiz kararına odaklandı.



Sizce, Merkez Bankası faiz kararı ne olur ? — Haberler (@Haberler) November 17, 2021

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