İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin küçükbaş hayvan desteği devam ediyor

14.02.2020 14:46 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:46

ıTörene katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer üreticileri desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınma ve küçük ölçekli üreticiye destek olma hedefiyle küçükbaş hayvan dağıtmaya devam ediyor. "Kırsal Kesimde Gelir Getirici Faaliyetlerin ve Küçükbaş Hayvancılığın Desteklenmesi Projesi" kapsamında yetiştiricilik eğitimini başarıyla tamamlayan 13'ü kadın olmak üzere Torbalılı 45 çiftçiye 173 küçükbaş hayvan dağıtıldı.

Torbalı kapalı pazaryerindeki törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer,

işsizliğin, yoksulluğun ve enflasyonun çaresinin üretmek, ithalatın ve dışa bağımlılığın çaresinin de çiftçiyi ve köylüyü desteklemek olduğunu söyledi. Tunç Soyer şöyle devam etti:

"Biz bir taraftan İzmir'in kırsal kalkınmanın başkenti olmasını sağlamayı; diğer taraftan da ülkemize, yaşadığımız bu toprakların bereketini yeniden hatırlatmayı hedefliyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir'in bu bereketli topraklarında üreten herkesi desteklemeye ve üretimi büyütmek için canla başla çalışmaya devam edecek."

Tunç Soyer'e teşekkür

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur ise tarıma ve yerel üreticiye verdiği destekten dolayı İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve Tunç Soyer'e teşekkür ederek "Tarım desteklenmeliydi, bunu da Büyükşehir Belediyemiz yapıyor" dedi. Torbalı Ziraat Odası Başkanı Yılmaz Girgin de Soyer'e desteklerinden dolayı minnettar olduğunu söyledi.

Küçükbaş hayvan dağıtım törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Aysel Özkan ve Eser Atak, İzmir Köy-Koop Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer, Torbalı Ziraat Odası Başkanı Yılmaz Girgin ve İzmir İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cafer Gülpınar katıldı.

Küçükbaş hayvanlar çiftçilere kurayla teslim edildi. Törenin ardından Tunç Soyer alandaki dükkanları ziyaret etti.

Proje kapsamında Bayındır, Kiraz, Seferihisar ve Tire ilçelerindeki küçükbaş hayvancılık eğitimlerini tamamlayan üreticilere önümüzdeki aylarda dağıtım yapılacak. Aliağa, Bayındır, Bergama, Beydağ, Dikili, Güzelbahçe, Karaburun, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menderes, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire ve Urla'da 2 bin 727 üreticiye toplamda 10 bin 613 küçükbaş hayvan dağıtılmıştı.

Kaynak: Bültenler