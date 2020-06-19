İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ÇED'siz ihale edilen tesisine tepki
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ÇED'siz ihale edilen tesisine tepki

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin Menderes ilçesinde kurmayı planladığı, katı atıkları elektrik ve gübreye çevirecek olan tesis, başta tarım alanlarına zarar vereceği gerekçesiyle tepki çekti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ÇED'siz ihale edilen tesisine tepki
19.06.2020 16:48 | Son Güncelleme: 19.06.2020 16:52

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin Menderes ilçesinde kurmayı planladığı, katı atıkları elektrik ve gübreye çevirecek olan tesis, başta tarım alanlarına zarar vereceği gerekçesiyle tepki çekti. Bugün yapılması planlanan ÇED toplantısı yaşanan gerginlik sonrası köylülerin tepkisi üzerine gerçekleşmedi. ÇED raporu olmamasına rağmen ihalenin yapıldığını belirten vatandaşlar, "ÇED raporu alınmadan, hükümetin oluru alınmadan ihale yapılmış arkadaşlar. Eğer çok arzu ediyorlarsa Büyükşehir Başkanımız gitsin Harmandalı da ev alıp çöplüğün karşısında otursun" diyerek tepki gösterdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 3 bin metrekarelik alanda kurulacak olan ve Menderes, Karabağlar, Gaziemir, Buca, Balçova ve Narlıdere ilçelerinin atıklarını elektrik ve gübreye çevirecek tesisin yapımı ve 15 yıllık işletmesi için, 13 Şubat'ta ihale düzenledi. 10 megavat enerji üretim ve 2 bin ton kapasiteli katı atık tesisi ihaleyi, en yüksek teklifi veren Doğu Star Elektrik Üretim AŞ. kazandı. Yaklaşık 150 milyon TL'lik yatırımla bölgede tesis kuracak olan şirket, 15 yıl boyunca Büyükşehir Belediyesi'ne kira vererek tesisi işletme hakkına da sahip olacak. Tesis ihalesinin ÇED raporu beklenmeden yapıldığını belirten bölge halkı, yapılacak yerin yanlış olduğunu vurguladı. Bölgede turizm ve tarım faaliyetlerinin yapıldığı kaydedildi. İzmir'in yüzde 60 içme suyunu destekleyen Tahtalı Barajı'yla, DSİ'nin bu barajı destekleyen 6 pompası ve yer altı sularının da bölgede bulundu hatırlatıldı. İzmir'deki ziraat odaları başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, bölge halkı tesisin bu bölgede yapılmamasını istedi.

'BÖLGE HALKININ YAŞAMINI VE GEÇİMİNİ ETKİLEMEYECEK BİR ALAN SEÇİN'Bugün yapılması planlanan ÇED toplantısı öncesi bir araya gelen köylüler, tepkilerini dile getirdi. Vatandaşlar 'Çöpünüz hayatımızı bertaraf edecek', 'Keklik öten kekik kokan doğamızı kokutmayım', ve 'Doğamızı, toprağımızı çöplettirmeyiz' gibi afiş ve pankartlar açtı. Alkışlarla yuhalamalarla tepkiler gösterildi. Bölge halkı adına basın açıklamasını yapan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Vedat Seymen (66), şunları söyledi: "Menderes ilçesi Çakaltepe Mahallesi Gölova mevkisinde Tarım ve Orman Bakanlığına ait 312 hektar ormanlık ve makilik arazi yıllar önce izmir Büyükşehir Belediyesi kullanımına tahsis edilmiştir. Bahse konu arazi Gölova, Çakaltepe Zeytinköy, Çamönü, Ahmetbeyli, Ataköy, Çile, Palamutarası, Serköy Çiftlik evleri, Yoncaköy Sahil evleri ve Değirmendere Köylerinin ortasında bulunmaktadır. Selçuk ilçesine Kuş uçuşu 6-7 kilometre kadardır. Söz konusu arazi şu anda ormanlık ve makilik alan durumundadır. Bahse konu arazinin, devlet arazisi olması ve köylerin yakınında bulunması nedeniyle keçi yetiştirici çobanlar tarafından kullanmakta ve yetiştirilen keçiler ile ülkeye hizmet verilmektedir. Belirtilen bölge Zeytinköy, Yoncaköy sahil yerleşim alanlarındaki küçük derelere yataklık yapmakta, ayrıca yukarıda belirttiğim yerler ile İzmir ili, Menderes ve Selçuk ilçelerinin içme suyu yeraltı kaynak sularına yataklık etmekte ve yeraltı sularını besleyen su kaynağını oluşturmaktadır. Belirtilen bölge tarihi Cumaovası sınırları içinde Merkezi konumunda olup bu bölgede meyve ve sebze seraları ve binlerce zeytin ağacı ile Ege Bölgesi Hatta Türkiye'nin; zeytinyağı ve taze sebze ve meyve ihtiyacına katkısı çok büyüktür. Buradan da anlaşıldığı gibi yöre halkı hayvancılık, sera ve bahçe meyve ve sebze yetiştiriciliği ve en önemlisi zeytin üreticiliği ile geçimini sağlamaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerine buradan seslenmek istiyoruz. Sizlere Orman Bakanlığı'nca yıllar önce tahsis edilmiş alan var diye buraya düşündüğünüz entegre tesisinin yerini, kendi özgü iradeniz ile yerleşim alanlarından uzak, çorak ve tarımsal kullanımı olmayan, yöre insanının yaşam ve geçim alanlarını etkilemeyecek alanın seçimini yapmanızı ve yapmayı planladığınız tesisin tespit edilecek yeni alana kaydırılmasını istemekteyiz."'BELEDİYE BAŞKANIMIZ GİTSİN HARMANDALI'NDA ÇÖPLÜĞÜN KARŞISINDA OTURSUN'ÇED toplantısı yapılmadan ihalenin yapıldığını belirten Seymen, "ÇED raporu alınmadan, hükümetin oluru alınmadan ihale yapılmış arkadaşlar. Eğer çok arzu ediyorlarsa Büyükşehir Başkanımız gitsin, Harmandalı da ev alıp çöplüğün karşısında otursun" diyerek halkın bölgede tesisi istemediğini kaydetti.SOYER VE KAYALAR'A TEPKİMuhtar azası Süleyman Kaplan, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer ve Menderes Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Kayalar'ın toplantıya katılmamasını eleştirdi. Seferihisar'ın eski başkanı olan Soyer'e "Çok istiyorsan il merkezine ya da Seferihisar'a yaptır" sözü köylülerden alkış aldı.

Bu sırada büyükşehir ve şirket yetkilileri, toplantı için mahalleye geldi. Gergin anlar yaşanırken, köylü tepki gösterdi. Gelenlerin etrafını çeviren köylüler, kesinlikle toplantıyı yaptırmayacaklarını vurguladı. Bu sırada jandarma ekipleri vatandaşları pandemi nedeniyle sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıda bulundu. Köylünün tepkisi karsısında toplantı için gelen ilgililer yerleşimden ayrılmak zorunda kaldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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