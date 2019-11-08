İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden trafik çizgileri yenilemede örnek uygulama

08.11.2019 14:18 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:18

İzmir Büyükşehir Belediyesi Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü, yaz aylarında yol yüzeyindeki kirlenme nedeniyle kararan yol çizgilerini görünür kılmak, yaya geçitleri, bisiklet yolları, otobüs ve duraklardaki yatay işaretlemeleri ortaya çıkarmak için bir temizlik çalışması başlattı. Proje kapsamında 2019 yılı sonuna kadar yol çizgisi temizleme kamyonu ile 40 bin metrekarelik yol çizgisi; yol çizgisi temizleme makinesi ile de 30 bin metrekarelik yaya geçidi, bisiklet yolları ve otobüs durak işaretlemeleri temizlenecek.

Türkiye'de ilk

Yokluğunda trafikte ciddi sorunlar yaratan çizgilerin yeniden çizilmesi yerine temizlenerek görünür kılınması sayesinde metrekare maliyetinde yaklaşık yüzde 50 oranında tasarruf sağlanması hedefleniyor. Yatay işaretlerin yeniden yapılması yerine temizlenmesi çalışması Türkiye'de ilk defa yapılıyor.

Kaynak: Bültenler