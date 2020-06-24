İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden "Biz Varız" gönüllülerine teşekkür buluşması
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden "Biz Varız" gönüllülerine teşekkür buluşması

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in çağrısıyla başlatılan "Biz Varız" dayanışma kampanyasının gönüllüleri, 26 Haziran Cuma 18.30'da Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi'nde bir araya gelecek. Başkan Soyer'in de katılacağı buluşmada gönüllülere sertifikaları verilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden
24.06.2020 12:48 | Son Güncelleme: 24.06.2020 13:23

İzmir Büyükşehir Belediyesi "Biz Varız" dayanışma kampanyasında çalışan gönüllüler için teşekkür buluşması düzenliyor. Buluşma, dayanışma kampanyasının çağırıcısı Başkan Tunç Soyer'in katılımıyla 26 Haziran Cuma 18.30'da Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi'nde yapılacak. Müzik dinletisinin de olacağı buluşmada gönüllülere sertifikaları takdim edilecek.

Gönüllüler "Biz Varız" kampanyası kapsamında lojistik merkezine çevrilen Kültür Park'taki hollerde gıda paketlemiş, bu gıda paketlerinin dağıtımında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin personeline yardımcı olmuştu. Gönüllüler ayrıca küresel salgın nedeniyle tarım işçisi bulmakta sorun yaşayan enginar üreticilerinin ve Kemalpaşalı kiraz üreticilerinin de yardımına koşmuş, kiraz hasadına katılmıştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer her geçen gün daha da büyüyen "Biz Varız" kampanyası hakkında "İzmirliler adeta kardeşliğin, dayanışmanın, yardımlaşmanın tarihini yazıyor. Onlara ne kadar teşekkür etsem az gelir" diye konuşmuştu.

Kaynak: Bültenler

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