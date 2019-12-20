İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki görevlendirmeler tepki çekti

20.12.2019 13:59 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:00

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Tarımsal Projeler Şube Müdür Vekili Ahmet Tomar'ın görevden alınarak Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aşevi Şube Müdürlüğüne mühendis olarak atanması, Park ve Bahçeler Dairesi Başkan Vekili Tevfik Bettemir'in de Makina İkmal Daire Başkanlığı Otomotiv Şube Müdürlüğü'nde görevlendirilmesi, tepki çekti. Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, meslektaşlarının uzmanlık alanlarının dışındaki birimlerde görevlendirilmelerinin doğru olmadığını belirtti.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı olan Ziraat Mühendisleri Odası(ZMO) İzmir Şubesi, Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan ve Oda'ya üye olan iki meslektaşının yerlerinin değiştirilmesi üzerine, basın toplantısı düzenledi. ZMO'da düzenlenen basın toplantısına görev yerleri değiştirilen Tevfik Bettemir ve Ahmet Tomar da katıldı. Basın açıklamasını okuyan Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik Türk, bugüne kadar Oda olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi de dahil olmak üzere birçok yerel yönetimle ortak çalışmalar yürüttüklerini, bugünden sonra da katkı koyabilecekleri her alanda işbirliği yapmaya hazır olduklarını; ancak kendilerinin her şeyden önce meslektaşlarının haklarının ve mesleğin hak ettiği değerin savunucusu bir meslek odası olduklarını söyledi. Türk, "Bu bilinçle son aylarda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmakta olan oda üyesi meslektaşlarımızın karşı karşıya kaldıkları haksızlıkları, ZMO İzmir Şubesi olarak 18 Ekim'de Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Tunç Soyer'e yapmış olduğumuz ziyarette de gündeme getirmiştik. Aradan geçen zaman zarfında olumlu bir adım gelmedi" dedi.

Kaynak: DHA