İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı

11.09.2019 20:34

İzmir Orman Bölge Müdür Vekili Mehmet Erol, Karabağlar'daki orman yangınında zarar gören sahayı projelendirdiklerini kaydederek, "Önce enkazı temizleyeceğiz. Alanın neredeyse yarıya yakınında doğal gençleştirme yapılacak. Orası kendi tohumuyla yeniden yeşerecek. Geri kalan kısmında ağaçlandırma yapılacak." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi eylül ayı olağan meclis toplantısı ikinci oturumuna katılan Erol, meclis üyelerine orman yangınları hakkında bilgi verdi.

Erol orman yangınlarıyla mücadeleyi vatandaşların bilinçlendirilmesi, erken müdahale ve yanan alanların ağaçlandırılması olarak 3 aşama olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Bu yıl 164 orman yangınına müdahale ettiklerini kaydeden Erol, yangına ilk müdahale süresini 12 dakikaya indirdiklerini ifade etti.

Erol, 18 Ağustos'taki Karabağlar yangınında rüzgarın saatte 90 kilometre hıza ulaştığını, çalışmaları olumsuz etkilediğini anlatarak, o gün 5 yangınla mücadele ettiklerini, güçlerinin bölündüğünü söyledi. İhbarın saat 12.40'ta geldiğini ve 10 dakika içinde müdahale ettiklerini dile getiren Erol, yangının 53 saat sonra kontrol altına alındığını hatırlattı.

Erol yanan alanların 1 metrekaresinin dahi başka maksatla kullanılmadığını, tekrar ağaçlandırıldığını vurgulayarak, "Karabağlar yangınıyla ilgili sahayı projelendiriyoruz. Önce enkazı temizleyeceğiz. Alanın neredeyse yarıya yakınında doğal gençleştirme yapılacak. Orası kendi tohumuyla yeniden yeşerecek. Geri kalan kısmında ağaçlandırma yapılacak. Buraya uygun ağaç türleri dikilecek. Hedefimiz ilkbahar aylarında yanık alanı tekrar ağaçlandırmak. Daha önce gönüllü köylülere su tankeri dağıtılmıştı. Köylülerin yine talebi var. Eğer su tankerleri dağıtırsak yangınlarda kullanılabilir. Bu konuda destekleriniz talep ediyoruz." diye konuştu.

-"İzmir'in en büyük yangınıydı"

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Murat Varlıorpak da itfaiyenin çalışma yapısını ve esasları hakkında bilgi verdi.

Karabağlar'daki yangınla mücadeleye kendilerinin de destek verdiğini ifade eden Varlıorpak, yangının İzmir'in bilinen en büyük orman yangını olduğunu söyledi. Varlıorpak İzmir'de son 4 yılda, yılda ortalama 300 yangın çıktığını yaşandığını aktararak, yangınlarda Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle birlikte mücadele ettiklerini ifade etti.

AK Parti'nin "PKK'yı kınama" önergesinin reddedilmesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, meclisin birinci oturumunda AK Parti Meclis Üyesi Erhan Çalışkan'ın, "Karabağlar ve Menderes bölgesindeki yangınları çıkaran eli kanlı PKK terör örgütü ve bu örgütü destekleyen tüm siyasi parti, kuruluş, kurum, sivil toplum örgütü ve basın organları ile bu örgütü kullanan uluslararası güçler ve yabancı devletleri İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi olarak lanetliyoruz." metniyle kınanması önergesinin CHP'nin oylarıyla reddedildiğini hatırlattı.

Belediye Kanununa göre belediyeye verilen görevlerle ilgisi olmayan siyasi konularda alınacak karar nedeniyle meclisin feshinin mümkün olduğunu ifade eden Özuslu, "O gün CHP'li mecali üyeleri bu önergeyi reddederek meclise katkıda bulunmuştur." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal ise ülkeyi ilgilendiren bir çok konunun mecliste tartışıldığını, değerlendirildiğini ifade ederek, "Ülkemiz Çanakkale'de nasıl bir şuur gösterdiyse terörle mücadelede de aynı şuurla hareket ettiğimizi biliyoruz." ifadesini kullandı.

Önergeyi veren AK Partili Çalışkan da meclisi korumak kadar devletin de korunmasının önemli olduğunu dile getirerek, "Reddin gerekçesi sizin söylediğimiz gerekçe değildi. Aynı meclis 2018 yılında Afrin'e destek kararı aldı. Afrin'e destek nedeniyle aldığımız karardan meclis mi kapatıldı?" diye konuştu.

Ulaşım ücreti 22 Eylül'de 1 kuruş

Toplantıda, 22 Eylül Otomobilsiz Kent Günü'nde toplu taşıma araçlarının kullanımının artırılması ve toplu ulaşımın teşviki için belediyeye ait toplu ulaşım araçlarında geçerli tarifenin 1 kuruş olması oy birliği ile kabul edildi.

Ayrıca Torbalı ilçesindeki bazı parsellerde "kapalı ve açık semt spor alanı" belirlenmesine yönelik hazırlanan nazım imar planının değişikliği önerisinin imar komisyonuna gönderilmesi oy birliği ile kararlaştırıldı.

Kaynak: AA