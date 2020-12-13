İzmir Büyükşehir Belediyesi, işe alımlarda depremzede apartman görevlilerine öncelik verecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İzmir Büyükşehir Belediyesi, işe alımlarda depremzede apartman görevlilerine öncelik verecek

13.12.2020 15:31 | Son Güncelleme: 13.12.2020 15:34
İzmir Büyükşehir Belediyesi, işe alımlarda depremzede apartman görevlilerine öncelik verecek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 30 Ekim'de meydana gelen deprem sonrası yıkılmış veya acil yıkılması gereken apartmanlarda işini ve evini kaybetmiş apartman görevlilerine, Büyükşehir Belediyesi'nde işe alım konusunda öncelik vereceklerini belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 30 Ekim'de meydana gelen deprem sonrası yıkılmış veya acil yıkılması gereken apartmanlarda işini ve evini kaybetmiş apartman görevlilerine, Büyükşehir Belediyesi'nde işe alım konusunda öncelik vereceklerini belirtti.

Soyer yaptığı açıklamada, depremin İzmir'e hem maddi hem de manevi olarak büyük zararlar verdiğini kaydetti.

Depremin açtığı yaraların kentteki dayanışma kültürü sayesinde sarıldığını anlatan Soyer, "Depremin ardından hemşehrilerimizi aç, açıkta bırakmadık. Kış gelmeden çadırlarda kalan İzmirlilere, başlarını sokacakları birer yuva sağladık. Depremde bazı yurttaşlarımız evini kaybetti, esnaf işini kaybetti. Hepsine sahip çıktık. Apartman görevlileri ise hem işini hem evini kaybetti. Öncelikle 10 bin liralık kira desteğinden yararlanmalarını sağladık. Şimdi de kış ortasında işsiz ve evsiz kalan bu kardeşlerimize Büyükşehir Belediyemizde iş olanağı sunacağız. İşe alımlarda, depremde çalıştıkları, oturdukları apartman yıkılan apartman görevlilerine öncelik tanıyacağız." ifadelerini kullandı.

Açılamada, deprem nedeniyle AFAD verilerine göre yıkılmış ve acil yıkılması gereken apartmanlarda çalışan apartman görevlilerinin görüşmeye çağrılacağı, hangi birimlerde istihdam edilebilecekleri değerlendirildikten sonra kendilerine uygun birimlerde iş olanakları sunulacağı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

İlgili Haberler

Son dakika haberleri | Virüs dinlemediler, işlerine devam ettiler; Pandemide apartman görevlileri de risk altında
Son dakika haberleri | Virüs dinlemediler, işlerine devam ettiler; Pandemide apartman görevlileri de risk altında
Depremde hasar alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası boşaltılıyor
Depremde hasar alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası boşaltılıyor
Büyükşehir Belediyesi hayvanseverlere mama desteği veriyor
Büyükşehir Belediyesi hayvanseverlere mama desteği veriyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Lütfi Elvan İlham Aliyev Zehra Zümrüt Selçuk Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Cem Yılmaz Mustafa Sandal Gonca Vuslateri Mustafa Üstündağ
Spor Samatta Okan Buruk Burak Yılmaz Sergen Yalçın Kylian Mbappe
Tüm Haberler Tbmm Bakan Aralık Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir Büyükşehir Belediyesi, işe alımlarda depremzede apartman görevlilerine öncelik verecek - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 15:36:23. #1.14#
title