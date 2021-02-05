İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TÜSİAD ortaklığında kurulan "Girişimcilik Merkezi İzmir" açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından kentin sorunlarına çözüm üretilmesi hedefiyle kurulan "Girişimcilik Merkezi İzmir" hizmete girdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından kentin sorunlarına çözüm üretilmesi hedefiyle kurulan "Girişimcilik Merkezi İzmir" hizmete girdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak ilçesi Umurbey Mahallesi'ndeki merkezin açılışında, kentin sorunlarına çözüm üretmede tüm fikirlere açık olduklarını dile getirdi.

Projenin büyük yarar sağlayacağına inandığını ifade eden Soyer, şöyle dedi:

"Burası dünyayı daha iyi yönde değiştirmek için fikirleri olan ve bu fikirleri yaşama geçiremeyen gençlerimiz için açılmış bir meydandır. Sadece bir bina açmıyoruz, gençlerimizin yenilikçi düşüncelerinin ete kemiğe bürünmesinin önündeki engellerden birini daha ortadan kaldırıyoruz. Bu merkezde temel vizyonumuz İzmir'in ihtiyaçlarını dikkate alarak her yıl farklı tematik alanlarda girişim programı belirlemek ve şehrimizin girişimcilik ekosistemine başarılı iş fikirleri kazandırmak."

"Örnek oluşturacağına inanıyoruz"

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski de Türkiye'nin, girişimcilik ekosisteminin gelişmesine yönelik stratejileri kararlı şekilde uygulaması halinde pandemi sonrası dönemde bu alanda yükselişe geçeceğine inandığını söyledi.

Türkiye'nin girişimcilik konusunda atılım yapmasının vakti olduğunu vurgulayan Kaslowski, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 3 trilyon dolar değerlemeye sahip küresel startup ekonomisindeki payımızın yükselmesi ülkemizin gelişimi ve dönüşümü açısından kritik önem taşıyor. Dernek olarak başta gençler olmak üzere tüm fikri olanları girişimciliğe teşvik etmeye, fikri olanları yeşertecek ekosistemi desteklemeye yönelik kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Bu inançla İzmir Büyükşehir Belediyesi ile hayata geçirdiğimiz Girişimcilik Merkezi İzmir'in, girişimcilerle yenilikçi çözümler üretme kültürünün tüm Türkiye'ye yayılmasına öncülük edeceğine ve bu çerçevede 1300'ü aşkın belediyemize örnek oluşturacağına gönülden inanıyoruz."

Programa CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ile İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener de katıldı.

Konuşmaların ardından katılımcılar açılış kurdelesini kesti.

Açılışı yapılan merkezde gençlere yönelik girişimcilik programı yürütülecek. İş geliştirme süreçlerine katkı sağlamak amacıyla girişimcilik eğitimleri verilecek, mentorlük ve "kuluçka" destekleri sunulacak. Merkezin bu yılki teması ise "tarım" olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer