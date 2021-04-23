İzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet'in 100'üncü yılını marşla taçlandıracak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılında "100. Yıl Marşı Şiir ve Beste Yarışması" düzenliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılında "100. Yıl Marşı Şiir ve Beste Yarışması" düzenliyor. 100. yıl coşkusuna, heyecanına ortak olması için tüm sanatçıları şiir ve beste yarışmasına katılmaya davet eden Başkan Tunç Soyer, "Atatürk'ün bize armağanı Cumhuriyetimizi gelecek kuşaklara 100. yıl marşıyla anlatalım" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in kazanımlarına dikkat çekmek için 100. yılında "100. Yıl Marşı Şiir ve Beste Yarışması" düzenleyeceğini bildirdi. Cumhuriyetin 100. yılını heyecanla beklediklerini ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bizim bu coşkumuza, heyecanımıza, Cumhuriyet sevgimize eşlik eden tüm sanatçılarımızı şiir ve beste yarışmamıza katılmaya davet ediyorum" dedi.

"İstiyoruz ki Cumhuriyetimizin 100. yılını şanına yaraşır bir marşla taçlandıralım"

Başkan Tunç Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstiyoruz ki 100. yılı hep birlikte coşkuyla, marşlarla kutlayalım. 10. yıl marşını 90 yıldır sevgiyle, heyecanla, yüreğimiz titreyerek okuduk. İstiyoruz ki Cumhuriyetimizin 100. yılını şanına yaraşır bir marşla taçlandıralım. Atatürk'ün bize armağanı Cumhuriyetimizi gelecek kuşaklara 100. yıl marşıyla anlatalım. Bizim bu coşkumuza, heyecanımıza, Cumhuriyet sevgimize eşlik eden tüm sanatçılarımızı şiir ve beste yarışmamıza katılmaya davet ediyorum."

İlk etap şiir ikinci etap beste

Yarışmanın ilk etabı şiir kategorisinden, ikinci etabı ise beste kategorisinden oluşuyor. Şiir kategorisinde ödüle değer görülecek beş eser, beste kategorisindeki eserlerin sözleri olarak kullanılabileceği gibi beste sahipleri başka sözleri de tercih edebilecek. Beste kategorisinde ise on eser seçilecek.

Birincilere 100 bin lira ödül

Beste kategorisinin birincisine ödül olarak 100 bin lira verilecek. Eğer birinci olan bestede ödüle değer görülen şiirlerden biri kullanıldıysa bu şiir de şiir dalında birinci sayılacak ve şairine 100 bin lira ödül sunulacak.

Kalan dokuz besteye 10 biner liralık mansiyon ödülü verilecek. Şiir kategorisinde seçilen şiirlerden hiç biri birinci olan bestede kullanılmadıysa beş şiirin şairine de, eğer şiirlerden biri birinci olan bestede kullanıldıysa kalan dört şiirin şairine de 10 biner liralık mansiyon ödülü takdim edilecek.

Yarışma takvimi ise şöyle;

Şiir yarışması için son teslim tarihi 1 Ekim 2021 saat 17.00'ye kadar, şiir yarışması için sonuç açıklanma tarihi 29 Ekim 2021, ödüllü şiirler ile yarışmanın ikinci etabının yeniden ilanı 29 Ekim 2021, beste yarışması için son teslim tarihi 1 Eylül 2022 saat 17.00'ye kadar, finale kalan 10 eserin ilanı 3 Ekim 2022, final konseri, kazananın ilan edilmesi ve ödül tören 29 Ekim 2022 olarak açıklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı