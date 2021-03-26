İzmir Büyükşehir Belediyesi Çiğli'deki yer hareketlerinin sebebinin atık depolama tesisi olmadığını açıkladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi Köseler Bölgesi'ndeki yer hareketlerinin, Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi ile ilişkilendirilmesinin doğru olmadığının raporlarla ortaya konduğunu bildirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi Köseler Bölgesi'ndeki yer hareketlerinin, Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi ile ilişkilendirilmesinin doğru olmadığının raporlarla ortaya konduğunu bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi, bölgede görülen derin çatlaklar ve toprak kaymasına ilişkin izlenecek yol haritasına yönelik değerlendirmelerin başta İzmir Valiliği olmak üzere ilgili kurumlarla eşgüdüm içerisinde yürütüldüğü belirtildi.

Yer hareketlerine ilişkin 24 Aralık 2019'da "Jeolojik-Geoteknik Etüt Raporları" hazırlandığı, aynı süreçte İzmir Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce yerinde yapılan incelemeler sonucunda düzenlenen 21 Ocak 2020 tarihli tutanakta, bölgede bir vatandaşa ait konut ve ahırların bulunduğu, ancak bunun dışında yerleşim alanı olmayan tarla vasfında taşınmazlardan oluşan söz konusu alanda ve buranın 400 metre batısında kalan ondülasyonlu bir yapıya sahip bölgede oturma-kabarma yapıları ve gerilme çatlaklarının tespit edildiği ancak olayın genel hayatı etkilemediğinin belirlendiği aktarıldı.

Rapor uyarınca bir ev ve ağılın taşınmasının sağlandığı, 30 Ekim'deki depremin sonrasında da bölgede, uzman akademisyenler, Büyükşehir Belediyesi Tehlikeli Yapı Değerlendirme Komisyonu ve AFAD yetkililerinin sahada incelemeler yaptığı belirtildi.

İncelemenin ardından riskli yapıları terk edenlerin Uzundere'deki toplu konutlara taşındığı ifade edilerek, şu değerlendirmede bulunuldu:

"9613 Sokak No 5 ve 9613 Sokak No 16'da ikamet eden vatandaşlar ise kira yardımı ya da Uzundere toplu konutlarına yerleşme yönündeki teklifleri geri çevirerek konutlardan çıkmak istemediklerini bildirmişlerdir. Bölgedeki 'çatlak ve kabarmalara metan gazının neden olduğu' iddiaları üzerine TÜBİTAK MAM tarafından 5 farklı çatlakta metan (CH4) gazı ölçümleri yapılmış, alınan hava emisyon numuneleri laboratuvar ortamında analiz edilmiştir. 15 Mart 2021 tarihli raporda örnekleme yapılan 5 noktadan metan gazı çıkışı tespit edilmediği belirtilmiştir. Dolayısıyla söz konusu yer hareketlerinin Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi ile ilişkilendirilmesinin mümkün olmadığı analiz sonuçları ile ortaya konulmuştur. Bölgedeki durumun tespiti ve çözümü konusunda 'Heyelan ve Geoteknik Etüt Raporları ve Önlemleri İçeren Uygulama Projelerinin Hazırlanması ile Yapımına' ilişkin ihale süreci devam etmektedir."

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 03 Mart 2021 tarihinde İzmir Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne gönderdiği yazıda söz konusu alanla ilgili Afete Maruz Bölge Kararı alınmasını talep etmiş bulunmaktadır. Belediyemiz süreçle ilgili gelişmeleri yakından takip ederek gereken önlemleri alma konusunda üzerine düşen görevi yerine getirme duyarlılığını sürdürmektedir."

Mahalle sakinleri tepkili

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar, belediye yetkililerine gerekli önlemlerin alınmadığını öne sürerek tepki gösterdi.

Kazar, "Köseler'deki dağ üzerimize doğru akıyor. Alanda, içine insan düşecek büyüklükte devasa yarıklar oluştu. Doğru düzgün alınan hiçbir önlem yok. 'Depremden sonra su almış burada toprak kayması var, boşaltın' diyorlar. Biz bunun çöpteki metan gazdan kaynaklandığını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Burada yaşayanlardan Yadigar Çeliktaş ise emek vererek inşa ettirdikleri evlerinden taşınmak istemediklerini, yetkililerden destek beklediklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan